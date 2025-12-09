Un hombre resulta herido en un atropello en la N-634, a la altura de Etxebarri El varón ha tenido que ser evacuado al hospital de Galdakao

Imagen de archivo de la zona en la que se ha producido el accidente.

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:45

Un hombre ha resultado herido este martes al ser atropellado en la N-634 a la altura de Etxebarri. El siniestro se ha producido en dirección Bilbao, a las 7.45 horas, según ha confirmado la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco.

Las mismas fuentes informan de que el arrollamiento ha tenido lugar en el punto kilométrico 105 de la nacional, concretamente en la zona del cruce. Hasta la zona se han desplazado efectivos de emergencias que han regulado el tráfico y han prestado una primera atención al herido. Luego, ha sido evacuado al hospital de Galdakao.