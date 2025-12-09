El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de la zona en la que se ha producido el accidente. E. C.

Un hombre resulta herido en un atropello en la N-634, a la altura de Etxebarri

El varón ha tenido que ser evacuado al hospital de Galdakao

H. R.

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:45

Comenta

Un hombre ha resultado herido este martes al ser atropellado en la N-634 a la altura de Etxebarri. El siniestro se ha producido en dirección Bilbao, a las 7.45 horas, según ha confirmado la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco.

Las mismas fuentes informan de que el arrollamiento ha tenido lugar en el punto kilométrico 105 de la nacional, concretamente en la zona del cruce. Hasta la zona se han desplazado efectivos de emergencias que han regulado el tráfico y han prestado una primera atención al herido. Luego, ha sido evacuado al hospital de Galdakao.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos de una misma familia vizcaína en un accidente de tráfico en Huesca
  2. 2

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  3. 3

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  4. 4

    La amenaza de los directivos de Viña Rock a las bandas del boicot: «Quien se sume, que se olvide de tocar aquí en su puta vida»
  5. 5

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  6. 6

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    Los médicos de Osakidetza comienzan hoy una huelga de cuatro días
  9. 9 Así funciona la alerta de Google que llegó a los móviles Android por el terremoto
  10. 10 Educación permite a los colegios retirar las cámaras que han costado 66 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un hombre resulta herido en un atropello en la N-634, a la altura de Etxebarri

Un hombre resulta herido en un atropello en la N-634, a la altura de Etxebarri