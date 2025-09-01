El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los hogares con una única persona en Bizkaia son casi tantos como los de dos residentes

Los vizcaínos que viven solos ascienden ya a tres de cada diez, 154.976 que suponen un 24,6% más que hace una década

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:54

Es bien sabido que la vida en soledad es un fenómeno que parece no tocar techo. Y lo vuelven a poner sobre la mesa los ... datos. En un contexto de crisis de vivienda, lo que administrativamente se conoce como hogares unipersonales son ya casi tantos en Bizkaia como los formados por dos personas. Apenas 1.656 viviendas separan a unos y otros, según el Instituto Nacional de Estadística, en un avance imparable que provocará que, si se cumplen las proyecciones del INE, los pisos con un único habitante, que suponen ya el 31% del total, sean los más numerosos dentro de poco más de un año, para 2027.

