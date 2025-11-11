Historias sobre raíles: los usuarios le ponen nota al metro En treinta años de recorrido, el suburbano no solo ha conectado municipios, sino también vidas. Usuarios de todas las edades y orígenes cuentan cómo este medio de transporte se ha convertido en parte de su rutina, su trabajo y hasta de su identidad

Jazmín Romero Martes, 11 de noviembre 2025, 11:44 | Actualizado 11:53h.

Fanny «Impecable, cómodo y moderno»

Desde hace tres años, Fanny Nole (55 años) coge todos los días el primer metro con dirección a Basauri para ir al trabajo. Es casi la primera persona que vemos llegar a la estación de San Mamés. Se monta en el ferrocarril que llega puntualmente a las 6.07. «Lo bueno de coger el primer metro del día es que siempre puedes ir sentada, porque en cualquier horario, durante todo el día, sí que está 'petado'». En su caso, describe el metro como uno de los más «lindos» de entre todos los que ella ha visto. «No tiene comparación: es espacioso, cómodo, limpio y moderno».

Iñaki «Enhorabuena. Que sigan funcionando así de bien»

Iñaki es de aquellos que prácticamente han visto 'nacer' al metro'. Bilbao ha mejorado «muchísimo» con la llegada del subterráneo. «Antes nos movíamos solo en Renfe, que en aquel entonces funcionaba mejor. Ahora, no hay punto de comparación con respecto a las frecuencias», comenta durante su trayecto a San Ignacio. Durante estos 30 años también ha visto de todo: agresiones a los guardias, gente que se cae de las escaleras mecánicas… Pero también destaca las maravillas: «la decoración de las estaciones en la final de la Liga Europa, el aniversario de Bilbao, entre otros eventos».

Geysel «El servicio es una maravilla»

Cuando Geysel llegó a Bilbao, tres años atrás, una de las cosas que más llamó su atención es el servicio del metro. Desde el personal que están siempre predispuestos a orientar a la gente. La información de los destinos, visibles para facilitar el viaje, la arquitectura, el transporte espacioso... son cosas que destaca la joven.En su caso se acaba de mudar a Ansio y al principio creyó que la distancia sería una faena. «Sin embargo, me he dado cuenta de que no tengo que madrugar tanto y que no estamos tan lejos, gracias a este medio de transporte. Realmente funciona de maravilla».

José Ángel «La accesibilidad es un punto a favor»

Kelyn «Conecta mi vida con todo lo que necesito»

«El metro me ayuda a estar en cuestión de poco tiempo en diferentes partes», comenta Kelyn, a quien le toca coger todas las mañanas el metro para ir al trabajo. Contar con este medio de transporte es fundamental por su «frecuencia, ya que si se te pasa uno, a los cinco minutos ya tienes otro». A día de hoy lo considera suficiente para llegar a todas partes y seguir haciendo vida social, incluso después de haberse emancipado. «Aunque esté en la Margen Izquierda, puedo ir a visitar a mis padres, que viven en Las Arenas, o a amigos que están en otras partes del Gran Bilbao».

Eriz «Es una gozada llegar en 5 minutos a cualquier parte»

Eriz nació el mismo año que el metro de Bilbao, así que no recuerda la ciudad sin él. «Es una gozada poder ir, en cuestión de pocos minutos, de una ciudad a otra», comenta este docente de Historia, que viaja con frecuencia hasta Leioa para dar clase. Destaca «la comodidad de los vagones y los accesos», aunque admite que «en Basauri se echan en falta escaleras mecánicas». También valora la frecuencia, pero pide refuerzos en días de partido: «Luego te montas y no cabe ni un alfiler, sobre todo cuando juega el Athletic». ¿Y si el metro hablara? «Diría que los bilbaínos somos unos fanfarrones», bromea entre risas.

Lucía «Sin el metro desplazarse a otra ciudad sería agobiante»

Para algunas personas, el metro no es solo un medio de transporte. Para quienes llegaron de fuera, como Lucía, tiene incluso un valor sentimental, porque llegar a todas partes en pocos minutos también es calidad de vida. «Puedo ir al trabajo, salir los findes con amigos o ir a la playa…», cuenta. «Es una pieza clave, porque de lo contrario los desplazamientos serían lentos y muy agobiantes».

Define su relación con el metro con dos palabras: «gratitud» y «conexión». «Hace que mi vida cotidiana sea más ligera y me permite llegar a todas partes. ¡Zorionak, Metro Bilbao. Gracias por cumplir correctamente durante 30 años con la función de desplazarnos a todos los ciudadanos!».

Elva «No me imagino la ciudad sin el metro»

«¿Te imaginas cómo sería tu vida si no hubiese metro?» «¡Complicada!», responde Elva Martínez mientras espera en Ariz para ir hasta San Mamés. Hoy sale a hacer unas compras y agradece tener «un transporte tan cómodo» que le facilita el día a día. «Los autobuses también están bien, pero si no tienes coche, entre el trabajo, las gestiones o las compras, sería un estrés», reconoce. Viene de fuera y valora la diferencia. «En mi país el metro ni siquiera existe. Se aprecia mucho más cuando no lo tienes. Por eso deseo que sigan funcionando así de bien, como lo vienen haciendo», añade antes de ponerse de nuevo los cascos y continuar con su viaje.

Frank «Por lo bien que funciona, me gustaría que llegara a más sitios»

Frank Valdespino, médico y vecino de Rekalde, coge el metro desde Indautxu para desplazarse a distintos puntos de la ciudad. Durante años trabajó en residencias y debía viajar desde el Casco Viejo hasta Galdakao. «La nueva línea que está por implementar hasta este destino ayudará mucho a optimizar el tiempo, sobre todo a quienes trabajamos en el sector sanitario. Se trata de dejar el coche, de que el viaje sea más cómodo, de llegar a tiempo… Y en eso el metro nos ayuda mucho», comenta.

Lo usa también para estudiar idiomas o ir a la biblioteca, y ahora que empezará el horario nocturno, el metro también será su transporte.«Pocas veces he tenido un problema, se valora mucho la frecuencia. Por eso me gustaría que llegara a más sitios», asegura.

