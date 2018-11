El historiador Hektor Ortega saca a la luz 40 historias desconocidas de Bilbao Hektor Ortega y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Abiurto, en la presentación del libro. / Borja Agudo Recupera en el libro 'Gomutan' la memoria de personajes tan diversos como el espía nazi Wilhelm Wakonigg, la guerrillera Teresa Iturralde o el asesino Jose Larrinaga, agarrotado en 1826 JULIO ARRIETA Lunes, 19 noviembre 2018, 18:56

«Creíamos conocer toda la historia de Bilbao. Todos sus pasajes parecían ya escritos y pensábamos que el pasado de esta villa ya no tenía secretos», decía el alcalde esta mañana. «Pero, al parecer, esto no es exactamente así», ha añadido Juan Mari Aburto en la presentación, en el Salón Árabe del Ayuntamiento, de 'Gomutan, Bilboko historiaren atal ezezagunak'. El libro, editado por Erroa, es una compilación de 40 episodios de la historia de la Villa, documentados y narrados por el historiador bilbaíno Hektor Ortega.

La obra, de la que se ha realizado una cuidada edición de 2.000 ejemplares, con ilustraciones de Ane Pikaza, nos desvela «hechos ocurridos en Bilbao que hasta ahora desconocíamos, bien porque no eran considerados importantes, bien porque muchas veces pasaron desapercibidos», ha explicado el alcalde. «En este libro se habla de mujeres heroicas, de hombres que fueron espías, de lugares de Bilbao que sorprenden por su pasado». Se habla, en efecto, de personajes como el espía nazi Wilhelm Wakonigg o la periodista Juanita Mir, asesinada por los franquistas en el cementerio de Derio en 1937, tras la toma de Bilbao. Pero también de los molinos de viento que hubo en la villa, las ermitas y los dólmenes de Artxanda.

Como ha explicado su autor, Hektor Ortega, «cronológicamente el libro se mueve desde la Prehistoria hasta la primera mitad del siglo XX». Son 40 historias que tienen forma «de relatos cortos» cuyo origen son las «cápsulas de historia» que el historiador ha presentado en Bilbao Hiria Irratia entre 2016 y 2018. «Son contenidos creados para la radio y su vocación es puramente divulgativa», ha aclarado el autor. Este no es un tratado para especialistas. Sus páginas están abiertas a «cualquier persona que esté interesada en la historia de Bilbao». Está orientado al público más amplio posible.

Los temas son muy diversos, aunque tienen en común su oscuridad. «Algunos los he inivestigado yo directamente o me los he encontrado mientras buscaba documentación para alguna otra historia. En otros casos he consultado los trabajos de otros investigadores», ha detallado el autor. En todos los casos, para mantener su espíritu original, «se ha respetado la narración tal como fue radiada, con pequeñas adaptaciones»

El libro «recupera personajes olvidados, pero también habla de lugares, de islas», de barrios perdidos en el recuerdo, de mitología, de costumbres. Pero aunque los temas son muy diversos, «se en las personas, sobre todo aquellas que más dificultad tienen para aparecer en los libros de historia». Es decir, «los trabajadores y, en especial, las mujeres». La representación femenina es muy destacada. Así, la obra narra la huelga de las cargadoras del puerto de Bilbao en 1911 y reivindica la memoria de figuras como la escritora Bizenta Mogel, la guerrillera Teresa Iturralde o la mencionada periodista Juanita Mir.

Ortega ha subrayado que 'Gomutan' no solo es un libro escrito en euskera, sino «que se ha creado desde el euskera, desde el mundo y las referencias del euskera, lo que es muy notable en algunos temas concretos». Entre ellos, uno de los episodios «más oscuros y que más me gustan» de todos los recuperados: la ejecución pública en la Plaza Vieja del asesino Jose Larrinaga en 1826. El joven, nacido en Mendaro en 1801, mató a hachazos sin motivo claro a la familia –un matrimonio y su hija– que le había acogido en su caserío de Markina.

«Ese crimen causó una fuerte conmoción social».De él surgió una serie de coplas y bertsos que han llegado hasta nosotros «a través de la tradición oral» y solo en euskera. «Así los hemos conocido, por ejemplo, a través de las voces de Xabier Lete o Antton Valverde, o de Oskorri más tarde».

'Gomutan, Bilboko historiako atal ezezagunak', podrá leerse en la red de Bibliotecas Municipales de Bilbao y se podrá comprar en la Feria del Disco y del Libro Vasco de Durango.