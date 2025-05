Hinchas ingleses que harán 'gaupasa' en Bilbao: «Los precios de los hoteles eran imposibles, dormiremos en el suelo»

Las desorbitadas tarifas de hoteles y apartamentos para dormir este miércoles en Bilbao ha provocado que muchos aficionados ingleses que han aterrizado hoy en Bilbao ... opten por «dormir en la calle». Así lo aseguraban Shawn y Jack, dos aficionados 'reds' en la 'fan zone' del Manchester United. Han llegado este mismo miércoles a Bilbao y carecen de alojamiento. «Estaba todo muy caro. Hemos traído dos mochilas y dormiremos en el suelo», cuentan.

Ambos tienen entrada para la final y su plan es conocer Bilbao, una ciudad que les ha parecido «muy bonita» por lo poco que han podido ver. Luego, predicen un partido disputado. «Ganaremos 3-2, con sufrimiento», algo que merecerá la pena para la larga odisea de vuelta que les espera. «Mañana volvemos en barco hasta Francia y allí cogemos un vuelo hasta casa».

La final de la Europa League entre el Manchester y el Tottenham, que se disputa a partir de las 21 horas en San Mamés, ha disparado el precio de las habitaciones como nunca antes. Ningún evento deportivo había tenido, hasta ahora, tanto tirón entre los extranjeros. Y esto ha hecho que los precios suban como la espuma. Hace apenas unos días, se ofertaba en un portal de reservas noches en un hotel de 3 estrellas por 5.100 euros. Airbnb también ofertaba un piso por 6.400 euros la noche.

Sin reservas

Ante esta situación, John y Paul, aficionados del Tottenham también han apostado por «no reservar nada». Han aterrizado este miércoles en Bilbao para vivir la final de la Europa League sin gastar de más. Aunque no han encontrado alojamiento —«los precios eran imposibles» aseguran—, se las apañan para pasar la noche como puedan. Mañana temprano vuelan de vuelta a casa. Eso sí, han conseguido entradas por solo 65 euros.

También hay quienes han llegado a pagar cifras desorbitadas para ver el partido, pero no han querido gastarse ni un euro más para dormir bajo techo en Bilbao. Es el caso de Phil, que desembolsó 3.000 euros por una entrada. Un amigo suyo se burló al ver cómo los precios caían en los últimos días, pero él lo tiene claro. No se arrepiente: «¿Qué iba a hacer? No me podía perder la final». En cuanto al alojamiento, la historia es distinta. Este fan londinense no ha reservado ningún alojamiento para dormir . Su plan es el siguiente: pasar la noche celebrando en la calle —si el resultado lo permite— y coger un vuelo temprano de vuelta a Londres.