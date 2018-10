«Mi hijo era como un vegetal, no hablaba, no comía, no dormía»

Preceptuaciones al alumno

Tanto el exalumno de Gaztelueta como los propios directores del centro han admitido que el profesor acusado «sacaba de clase con más frecuencia» a Juan C. que al resto de compañeros. Además, estas sesiones se alargaban hasta los 50 minutos, cuando lo habitual era que no pasaran del cuarto de hora, y el docente no reflejó en su parte de tutorías todas las veces que se reunió con el alumno. No obstante, los responsables del colegio han insistido en que las necesidades de cada estudiante marcaban la frecuencia y duración de estos encuentros.