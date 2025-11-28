El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Edwin señala el piso incendiado en Labayru, en el que salvó a un anciano Jordi Alemany

«Lo hice sin esperar nada a cambio»

Condecoran a Edwin, el inmigrante que salvó a un anciano en un incendio en Bilbao, y a un guardia civil, un bombero, un médico y una educadora por acciones heroicas

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:33

Comenta

Edwin Geovanny Castillo, hondureño de 39 años y bilbaíno de adopción después de 17 años viviendo aquí, saltó a las portadas, el pasado 18 de ... marzo, por salvar la vida de un anciano en un incendio en el que murió su mujer en la calle Labayru de Bilbao, El inmigrante, que el próximo febrero deberá solicitar la renovación del permiso de residencia, iba con sus compañeros a primera hora de la mañana a la empresa de instalación de aire acondicionado en la que sigue «trabajando duro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

