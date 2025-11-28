Edwin Geovanny Castillo, hondureño de 39 años y bilbaíno de adopción después de 17 años viviendo aquí, saltó a las portadas, el pasado 18 de ... marzo, por salvar la vida de un anciano en un incendio en el que murió su mujer en la calle Labayru de Bilbao, El inmigrante, que el próximo febrero deberá solicitar la renovación del permiso de residencia, iba con sus compañeros a primera hora de la mañana a la empresa de instalación de aire acondicionado en la que sigue «trabajando duro».

Al ver las llamas que salían por la ventana de un primer piso y a un hombre de 78 años pidiendo auxilio a gritos envuelto en una gran humareda, sacó la escalera que llevaban en la furgoneta, la desplegó y subió peldaño a peldaño. «Ni pensé que me podía pasar algo. Estaba allí y tenía que actuar. Había una persona en peligro y encima era mayor», contaba entonces.

«Me le eché al hombro y le puse en la escalera para que bajara. Estaba malito, tenía quemaduras en la cabeza, sobre todo en el pelo. Yo creo que porque había intentado apagar el fuego». Le quedó «el pesar» de no haber podido auxiliar a la mujer, de 73 y en silla de ruedas, que quedó atrapada en su habitación, a la que escuchó tocar con los nudillos en la pared. El próximo lunes, la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, le va a conceder la medalla al mérito civil por su valerosa actuación aquel día.

«Pues mira, yo lo hice sin esperar nada a cambio. Eso fue algo que tenía que pasar», trata de quitarse importancia en una conversación con este periódico días antes de que le concedan el reconocimiento en el Palacio Chávarri de Bilbao, de manos de la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, y de la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

Junto a él también recibirán la medalla al mérito civil un guardia civil, un bombero, un médico y una educadora social por acciones meritorias fuera de su trabajo, cuando actuaban como meros ciudadanos.

Maltratador reducido en Ermua Juan Carlos Sánchez, guardia civil «Me tuve que quedar con los chavales y darles merienda»

Juan Carlos Sánchez, sevillano de 55 años, lleva 35 en Euskadi. «Me quedé por amor y esta tierra me ha dado mucho, mi mujer, mis hijos...». Destinado en el cuartel de Gernika, vive con su familia en Ermua. Un domingo del pasado mes de mayo, cuando tomaba algo por el barrio con unos amigos, recibió una llamada de su esposa. «¡Sube a casa que la vecina está pidiendo socorro!», le pidió.

Según se acercaba al portal –reside a unos 200 metros del bar– vio «a la chica con un crío de meses en brazos y una mano por detrás. Me imaginé lo peor, que iba a tirarla por la ventana de un cuarto piso», confiesa. Cuando llegó al rellano, tocó el timbre y se identificó como guardia civil. Salió a abrir el hombre. «¿Está pasando algo?», le preguntó intentando entablar una conversación. Tanto la joven como el bebé tenían el pelo mojado. «Intenté calmarlo, pero cerró la puerta. Puse el pie y le hice un gesto a la mujer para que saliera», recuerda.

Cuando el individuo, agarró a la mujer, con marcas de golpes y sollozando, «le pegué un manotazo y me dijo que no le tocara». Dentro de la vivienda aún quedaba un menor de 8 años y Juan Carlos vio al fondo humo. «Me está quemando el móvil en una sartén», le dijo. Juan Carlos pidió al hombre que dejara salir al pequeño y que «apagara el fuego o iba a empezar a arder la casa y todos nosotros con ella». Para entonces, el resto de vecinos ya habían llamado a la Ertzaintza, que procedió a la detención del maltratador. La chica, de 26 años y origen colombiano como él, tuvo que recibir asistencia médica.

«Me tuve que quedar con los chavales porque no tenía con quién dejarles. Les dimos de merendar». Al día siguiente se celebró un juicio rápido y «llegaron a un acuerdo». El hombre sacó sus pertenencias de la vivienda y se marchó a Francia. La joven aún permaneció en Ermua «tres o cuatro meses». «Entre los vecinos y la gente del bar pusimos una hucha y le echamos una mano con los pañales y demás porque no tenía dinero. El Ayuntamiento también le ayudó».

Juan Carlos recibe el premio «agradecido» y «honrado», aunque con la sensación de que lo hizo «sin mirar nada. Hice lo que tenía que hacer, como cualquier persona».

Motorista herido en Santutxu Martín, Diego y Maitane «Había que salvarle la vida y actuar rápido»

Por muy acostumbrado que esté un bombero a afrontar situaciones críticas, «si te pilla sin previo aviso y sin material, te encuentras solo». El pasado 23 de enero, Martín no lo estaba y tuvo el apoyo fundamental de un médico, Diego, y una educadora social, Maitane. Pararon sus coches al ver que un motorista había sufrido un accidente en una recta en el barrio de Santutxu. «Estaba boca abajo y sobre un charco de sangre. No había pierna», recuerda Maitane, que cogió la mano del joven para tranquilizarle mientras Martín y Diego pedían a gritos un torniquete.

«Había que salvarle la vida y actuar rápido. Este tipo de cosas no pasan todos los días». Se lo colocaron de manera precaria en la pierna afectada y así lograron evitar una hemorragia masiva en cuestión de minutos, hasta que consiguieron uno homologado. Los sanitarios de una ambulancia estabilizaron al paciente, con quien han mantenido contacto y saben que «sigue bien».