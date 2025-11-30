Un herido tras volcar su coche en la carretera de Enekuri sentido Bilbao El accidente deja un carril cortado y retenciones en la Bi-11 pk 5

Johana Gil Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:59

Un accidente de tráfico en la en la Bi-11 pk 5 en Erandio, sentido Bilbao, deja un carril cortado y retenciones. Sobre las 17.45 horas, un vehículo se ha volcado en medio de la calzada a la altura del barrio San Pablo Mendi (Enekuri). La grúa continua trabajando para retirar el coche, que en un principio obligo al corte completo de la carretera durante unos 30 minutos.

En el siniestro, una persona ha resultado herida, quien es atendida por los servicios sanitarios en el lugar, según informa el Departamento vasco de Seguridad.

