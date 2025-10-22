El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bruno Vergara

Un motorista herido tras chocar con un coche en La Avanzada en sentido Getxo

Uno de los carriles permanece cortado al tráfico y las retenciones han llegado a alcanzar los cuatro kilómetros y medio

Marina León

Marina León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:43

Un motorista ha resultado herido a primera hora de esta tarde en La Avanzada en un accidente en el que se ha visto implicado también un coche y que está provocando retenciones en sentido Getxo. La colisión ha tenido lugar pasadas las 14.00 horas a la altura de los túneles de Leioa, lo que ha obligado a cortar uno de los carriles. La caravana ha llegado a alcanzar los cuatro kilómetros y medio.

Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el motorista ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente ha sido trasladado a un centro hospitalario.

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

