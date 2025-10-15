Herido un motorista tras chocar contra otro vehículo bajo el Puente de Deusto
El accidente ha ocurrido sobre las 11.30 horas de esta mañana
L. Gil | M. Guadilla
Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:22
Un motorista ha resultado herido tras sufrir un accidente esta mañana en Bilbao. El incidente ha ocurrido sobre las 11.30 horas en la carretera ... que discurre bajo el Puente de Deusto. Al parecer, el motorista y otro coche han colisionado, lo que ha provocado que el primero pierda el control del vehículo -ha chocado con otros coches aparcados en la zona-, y haya acabado tendido en la carretera.
Hasta la zona se han desplazado unidades de bomberos, así como de Policía Municipal y sanitarios. El carril del accidente ha permanecido cortado, lo que ha obligado a autobuses y otros vehículos a discurrir a través del carril bici. El motorista ha sido trasladado en ambulancia a un al hospital de Basurto.
