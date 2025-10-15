El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Herido un motorista tras chocar contra otro vehículo bajo el Puente de Deusto

El accidente ha ocurrido sobre las 11.30 horas de esta mañana

L. Gil | M. Guadilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:22

Un motorista ha resultado herido tras sufrir un accidente esta mañana en Bilbao. El incidente ha ocurrido sobre las 11.30 horas en la carretera ... que discurre bajo el Puente de Deusto. Al parecer, el motorista y otro coche han colisionado, lo que ha provocado que el primero pierda el control del vehículo -ha chocado con otros coches aparcados en la zona-, y haya acabado tendido en la carretera.

