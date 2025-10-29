Herido grave el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla La carretera BI-3651 se encuentra cortada por el siniestro

El conductor de una furgoneta de reparto ha resultado herido grave tras ser arrollado su vehículo por un tren en un paso a nivel de Zalla. El siniestro se ha producido poco después del apeadero de La Ibarra, en un paso que hay sin barrera en la avenida Lehendakari Agirre. Hasta el lugar se ha desplazado el helicóptero de Osakidetza para trasladar al hombre que, a las 16.05 horas, todavía estaba siendo asistido en el lugar de los hechos.

Ampliar

El siniestro se ha producido este miércoles por la tarde en la BI-3651 y la carretera se encuentra cortada. El suceso también ha provocado que se interrumpa la circulación de la línea C-4 entre las estaciones de Güeñes y Balmaseda; el convoy que sale de Bilbao. Deido a ello se ha habilitado transporte alternativo por carreterapara garantizar la movilidad de los viajeros.

🚑🚨 Tren eta furgoneta baten arteko #Istripularria #Bi3651 Km 25 #Zalla-n

❌ Errepidea ITXITA norantza bietan

🚗🚚🏍️ #Autopilaketak



🚑🚨 Accidente grave entre tren y furgoneta en Bi-3651 Pk 25 Zalla

❌ Carretera CORTADA en ambos sentidos

🚗🚚🏍️ Retenciones



☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/Qdm4XiXR0D — Trafiko (@trafikoaEJGV) October 29, 2025

No es la primera vez que se produce un accidente de este tipo en la localidad encartada. Hace más de tres años, en mayo de 2022, una joven falleció tras ser arrollada por otro tren en el paso a nivel de los Hermanos Maristas, apodado como El Fraile. En este lugar hay un sistema de semibarreras enclavadas y unas señales específicas para peatones.

Los accidentes en Zalla se han repetido en el tiempo. En 2021, un hombre de edad avanzada resultó herido leve tras sufrir un golpe en la cabeza en un paso a nivel de Mimetiz, en este caso, con señales acústicas y un burladero para los peatones. No fue el único episodio en el municipio. En febrero un menor de edad tuvo que ser trasladado a Urgencias tras ser arrollado en el paso a nivel de Ibarra, que dispone también de barreras y señales.

Zalla es el municipio de Euskadi con más cruces ferroviarios y de gran parte de la zona norte de España (con 34 en total). Durante mucho tiempo, se han producido muchas protestas para conseguir su eliminación. Este verano Adif adjudicó por 1,4 millones la redacción del proyecto para la reordenación de la red ferroviaria de ancho métrico en la localidad, en concreto en el barrio de Aranguren, que permitirá suprimir 12 pasos a nivel. Esta obra, que además tratará de evitar las inundaciones en ese punto, tendrá que desarrollar una variante ferroviaria que conectará las líneas Bilbao-Balmaseda y Santander-Bilbao, liberando más de un kilómetro de vías por el centro urbano y eliminando esta decena de cruces peligrosos.

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Temas

Tráfico

Zalla