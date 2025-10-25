El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los vehículos de emergencias cortaron el tráfico durante unos minutos. E. C.

Un herido en un garaje de Santutxu al quedar atrapado con su coche

Debido a algún golpe recibido ha sido trasladado por una ambulancia al hospital

L. González

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:56

Susto esta tarde en Bilbao, en el barrio de Santutxu, concretamente en la calle Sagarminaga. Una persona ha tenido que ser atendida, a la altura del número 11, tras sufrir un accidente con su coche en el interior de un garaje. El incidente sucedió sobre las 20.24 horas, según han indicado fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Desde el Ayuntamiento han explicado a este periódico que el conductor, por causas que se desconocen, se ha quedado atrapado en la rampa interior de la zona de aparcamiento privado. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones de bomberos, así como una ambulancia, que cortaron el tráfico en esta vía durante varios minutos.

Tras una primera valoración de los sanitarios, decidieron trasladar a la persona hasta el hospital de Basurto, debido a algún golpe recibido, sin que su estado, no obstante, revistiera gravedad.

