Un herido por arma blanca en una pelea en Jardines de Albia

La víctima, que no presenta heridas graves, ha sido trasladada en ambulancia al hospital

Marina León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:38

Una persona ha resultado herida de arma blanca en una pelea en el centro de Bilbao. Según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, el incidente, en el que se han visto implicadas dos personas, se ha producido a las 21.00 horas de este miércoles en la zona de Jardines de Albia. El herido, que no presenta heridas graves, ha sido trasladado en ambulancia al hospital. La Ertzaintza y la Policía Municipal se han trasladado al lugar de los hechos tras recibir el aviso.

