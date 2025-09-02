El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un herido de arma blanca en una nueva pelea en la casa okupa de Getxo

Otro implicado ha sufrido lesiones en el inmueble de Maidagan, en el que en julio se registraron otras dos reyertas

Ainhoa de las Heras

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:58

Un joven ha resultado herido de arma blanca durante una nueva pelea en la casa ocupada del barrio de Maidagan, en Getxo. Además, otro chico ... también ha sufrido daños en la refriega. El suceso se ha producido alrededor de las cuatro menos cuarto de la tarde de este martes en el inmueble, ubicado en el número 12 de la calle Estrada Ormaza, cerca de las vías del tren y frente a un colegio. El propietario del caserón se comprometió a tapiar o adoptar las medidas necesarias tras una riña similar el pasado mes de julio.

