Un herido de arma blanca en una nueva pelea en la casa okupa de Getxo

Un joven ha resultado herido de arma blanca durante una nueva pelea en la casa ocupada del barrio de Maidagan, en Getxo. Además, otro chico ... también ha sufrido daños en la refriega. El suceso se ha producido alrededor de las cuatro menos cuarto de la tarde de este martes en el inmueble, ubicado en el número 12 de la calle Estrada Ormaza, cerca de las vías del tren y frente a un colegio. El propietario del caserón se comprometió a tapiar o adoptar las medidas necesarias tras una riña similar el pasado mes de julio.

Por causas que se desconocen y que investiga la Ertzaintza, en el chalé convivían en este momento cinco okupas, que se han visto envueltos en una violenta discusión. En medio de la disputa, uno de ellos ha esgrimido una navaja y se la ha clavado en la pierna a otro, justo a la altura de la femoral, lo que le ha provocado una fuerte hemorragia. Uno de los implicados ha sufrido también lesiones, aunque de pronóstico leve.

Ambos heridos han necesitado de asistencia sanitaria en el lugar y el más grave, el apuñalado, ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital de Cruces para recibir las curas necesarias. Al lugar se han desplazado patrullas de la Ertzaintza de la comisaría de Getxo y de la Policía Municipal. Un testigo de los hechos ha avisado a los primeros de que se acababa de registrar un apuñalamiento.

Otros episodios violentos

La casa okupa arrastra un historial de varios episodios violentos. A principios de julio, dos jóvenes resultaron heridos y cuatro fueron detenidos por una pelea con cuchillos, navajas y palos en el inmueble. Semanas después, a finales del mismo mes, otro chico sufrió lesiones graves durante una reyerta con destornilladores. Llegó a celebrarse una vista en un juzgado de Getxo, a la que asistieron los okupas identificados y el dueño de la vivienda. La Policía local comprobó que los ocupantes habían abandonado el inmueble y el propietario se comprometió a adoptar las medidas necesarias, incluso el derribo, para que no volvieran a repetirse incidentes similares.

La creciente inseguridad en la zona ha generado alarma entre los vecinos, que se muestran hartos de que se repitan este tipo de incidentes con presencia de armas blancas en las proximidades de sus casas.