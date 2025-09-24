El helicóptero antiincendios vasco vuela más horas fuera de Euskadi

Octavio Igea Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:45 Comenta Compartir

El helicóptero antiincendios alquilado por el Gobierno vasco y las tres diputaciones cumple su primer año operativo. Según el balance publicado ayer por la Dirección de Emergencias del Ejecutivo autonómico, durante este periodo la aeronave colaboró en la extinción de 13 incendios por todo el territorio. Fueron concretamente 6 en Bizkaia, 5 en Álava y 2 en Gipuzkoa.

Lo curioso es que el aparato ha trabajado casi lo mismo fuera de Euskadi en este periodo. Durante el fatídico mes de agosto en el que los incendios arrasaron medio país, el helicóptero tuvo 12 actuaciones en Navarra y Castilla y León. Los días 10 y 11 de agosto intervino en Carcastillo, del 15 al 23 en los Picos de Europa y la montaña de Palencia, y el 26 en el entorno del municipio burgalés de Oña. La aeronave ha tenido su base en Álava durante el verano y para el otoño se trasladará a Bizkaia.