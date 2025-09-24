El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El helicóptero, durante un entrenamiento en parajes vizcaínos. Luis Ángel Gómez

El helicóptero antiincendios vasco vuela más horas fuera de Euskadi

Octavio Igea

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:45

El helicóptero antiincendios alquilado por el Gobierno vasco y las tres diputaciones cumple su primer año operativo. Según el balance publicado ayer por la Dirección de Emergencias del Ejecutivo autonómico, durante este periodo la aeronave colaboró en la extinción de 13 incendios por todo el territorio. Fueron concretamente 6 en Bizkaia, 5 en Álava y 2 en Gipuzkoa.

Lo curioso es que el aparato ha trabajado casi lo mismo fuera de Euskadi en este periodo. Durante el fatídico mes de agosto en el que los incendios arrasaron medio país, el helicóptero tuvo 12 actuaciones en Navarra y Castilla y León. Los días 10 y 11 de agosto intervino en Carcastillo, del 15 al 23 en los Picos de Europa y la montaña de Palencia, y el 26 en el entorno del municipio burgalés de Oña. La aeronave ha tenido su base en Álava durante el verano y para el otoño se trasladará a Bizkaia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  6. 6

    Hallan sustancias antiadherentes en la sangre de niños en Gipuzkoa
  7. 7 Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el pasado día 19 en Amorebieta
  8. 8 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  9. 9

    Una aerolínea turca ofrecerá vuelos baratos a Estambul desde Loiu a partir de diciembre
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El helicóptero antiincendios vasco vuela más horas fuera de Euskadi

El helicóptero antiincendios vasco vuela más horas fuera de Euskadi