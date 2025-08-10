«En Haro no consideramos que los vascos sean turistas»

En Haro hay «urbanizaciones que son casi todo segundas residencias, y todo de gente del País Vasco» Y, al mismo tiempo, «aumentan los pisos turísticos ... y los hoteles» porque, atraído por el vino, llega cada vez más público internacional. Lo cuenta Guadalupe Fernández, alcaldesa de esta localidad riojana que tiene cerca de 12.000 vecinos y que durante el verano casi duplica esa población.

En fin, que «el turismo internacional convive con familias que llegan aquí cada verano y que llevan varias generaciones viniendo». En realidad, son categorías diferentes: «A los vascos no les consideramos turistas».

Haro ha venido ganando protagonismo en los últimos años por el asunto enológico y por «nuestro clima». Además, es cabecera de comarca, por lo que tiene el movimiento que le dan también los visitantes que paran en «Casalarreina, Briones y hasta Ezcaray», enclave donde tampoco faltan vizcaínos.

El reto, igual que en otros municipios que reciben a tantos turistas, es desestacionalizar la llegada de visitantes y ampliar el tiempo de estancia. Con las bodegas, en Haro tienen una baza buena. En otros sitios, como Laredo, han comenzado a organizar multitud de actos la última semana de agosto para alargar un poco más la temporada estival.