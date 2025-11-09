«No sé si se hará la nueva sede del Obispado, pero la voluntad es seguir adelante»

Alba Cárcamo Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

– ¿En qué tiene que modernizarse la Iglesia?

– Depende. Si me dicen que modernizarme es aceptar cosas que van contra el Evangelio, no me voy a modernizar. Yo quiero convivir con gente que no está de acuerdo con determinadas cosas de la Iglesia, no quiero romper con ellos, pero no les puedo dar satisfacción en todo.

– ¿Una de esas cuestiones es la determinación de género?

– Es un tema muy complejo, y yo tengo un gran respeto por la libertad de los padres que tienen que resolver esas situaciones y por la de los chavales, pero sí tengo un problema con que educadores, incluso en centros de la Iglesia, puedan decir a los chavales que tener un cuerpo no les tiene que condicionar y que pueden ser lo que quieran. Tenemos respeto a la gente que tiene identidades y tensión con su cuerpo, pero no vamos a crear dudas en chavales que, ordinariamente, en una cultura distinta a la nuestra, no tendrían problemas de identidad.

– El campamento de Bernedo partía de esa visión. ¿Qué habría sucedido si adultos se ducharan con adolescentes en un campamento religioso?

– Habría una reacción fortísima por parte de los medios y de la sociedad.

– Publicaron una guía en 2020 que prohíbe el acceso a vestuarios si hay menores.

– Son aprendizajes que hemos hecho, restricciones razonables que, de alguna forma, aseguran que esos espacios son seguros. Es fundamental que los jóvenes tengan experiencias bellas en el verano, pero cada vez es más difícil hacer un campamento. Toda esa idea de seguridad, de control, de evitar riesgos, está limitando la experiencia humana de los jóvenes y se pasan el verano con estos cacharros (móviles). Hay una necesidad de buscar seguridad, pero también tenemos que ser conscientes de que eso tiene un coste.

– La licencia para construir la nueva sede del Obispado ha caducado. ¿Se va a hacer?

– No sé si se va a hacer, eso hay que verlo, pero la voluntad de Mutualia y de la Diócesis es la misma, la que había antes del contrato con Murias, y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una empresa que la pueda hacer.

– Hay un fuerte rechazo vecinal y el Ayuntamiento tampoco parece convencido.

– Yo no veo que el Ayuntamiento esté poniendo pegas al proyecto. Nosotros intentaremos de alguna forma presentar un nuevo proyecto y ver cómo podemos arreglar todo esto.