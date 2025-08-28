Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi Bomberos se han lanzado al agua y han logrado sacar al joven, de unos 30 años, aunque los médicos solo han podido confirmar su muerte

El cadáver de un hombre ha sido localizado a mediodía de este jueves flotando en aguas del Puerto de Santurtzi, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Un ciudadano ha visto el cuerpo en el agua y ha avisado al teléfono de emergencias 112. Los restos mortales han sido extraídos de inmediato, pero los médicos solo han podido confirmar el fallecimiento. La Ertzaintza investiga las circunstancias del suceso y trata de averiguar la identidad del fallecido. Por el momento, según fuentes cercanas al caso, se ha podido determinar que se trataría de un joven de unos 30 años y, en principio, y a falta de un examen forense más preciso, no presenta signos de violencia.

Sobre la una y media de la tarde de hoy, jueves, un comunicante alertó de que había visto lo que parecía ser un cuerpo flotando en la zona del puerto de Santurtzi, en las proximidades del faro de Portugalete, según han indicado algunos testigos.

'Hombres rana'

De inmediato, han sido movilizados los distintos servicios de emergencias de Euskadi, que se han desplazado hasta el lugar, entre ellos Bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, Ertzaintza, Policía Local de Santurtzi y una ambulancia medicalizada. 'Hombre rana' de los Bomberos se han lanzado al agua, pero, según la nota emitida por el Departamento de Seguridad, «a pesar de sacarlo rápidamente del agua, un médico ha confirmado su fallecimiento».

La Policía autonómica ha realizado la inspección ocular e iniciado la investigación correspondiente para intentar esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad del fallecido. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal, donde está previsto que se le practique la autopsia en las próximas horas.

