Uno de los jóvenes que viven en los precarios campamentos que se reparten por las laderas de los montes que rodean Bilbao. Ignacio Pérez

«Los guetos no son buenos nunca, lo que favorece la paz social es la mezcla»

Los menores que llegan solos «no son niños Disney, son niños que han sufrido mucho, que se han pasado meses buscándose la vida»

Luis López

Luis López

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:32

Cuando el otro deja de ser un estereotipo y pasa a ser una persona de carne y hueso todo es más fácil porque se le ... entiende mejor. Para eso hay que conocerse. Y todo lo contrario de eso son las categorías cerradas. «La guetización no es buena nunca», dice Jesús Prieto Mendaza, antropólogo, doctor en Estudios Interculturales y colaborador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Lleva décadas estudiando la convivencia entre diferentes culturas y tiene claro que «no ayuda en nada que haya barrios y colegios que son guetos». Frente a ello, «la mezcla favorece la paz social», tanto entre jóvenes como entre adultos. Así de importante es la integración.

