De la guerra al recuerdo

Mi padre apenas viajó. Solo, ya jubilado, se desplazó en una ocasión a Cuba para visitar a una hija que realizaba allí una especialización médica, y en alguna otra, muy escasa, por el interior de España. Sin embargo, con 18 años emprendió un viaje forzado que lo llevó a cruzar la península ibérica de extremo a extremo y que lo marcaría para siempre: fue a la guerra, de la que regresó milagrosamente».

Así arranca 'El viaje de mi padre', el último libro de Julio Llamazares (Vegamián, León, 1955), presentado el jueves en el Aula de Cultura de EL CORREO, en la Biblioteca de Bidebarrieta, con la colaboración de BBK, en una conversación con César Coca, director del Aula. En esta obra, Llamazares recorre la geografía peninsular para reconstruir la memoria de su padre y, con ella, la de la Guerra Civil española. A través de un itinerario físico por los lugares que aquel transitó en su juventud, el escritor revive experiencias y ofrece al lector un viaje a la memoria y a un territorio que quedó marcado por el conflicto bélico.

