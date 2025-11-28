El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las dos detenidas, sor Isabel y sor Paloma, seguidas por sor Belén, el pasado mes de julio en el juzgado de Briviesca. AFP

La Guardia Civil detiene a otra monja cismática en Orduña por la venta de patrimonio artístico

En la operación también se intentó ejecutar el traslado de las religiosas mayores a otro monasterio, ordenado por la juez, pero al final no se llevó a cabo

Carlos Benito

Carlos Benito

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:41

Comenta

Las monjas cismáticas de Belorado tienen abiertos tantos frentes que las actuaciones policiales y judiciales se les acumulan, hasta tal punto que resulta difícil poner ... orden en esta maraña legal. Las dos últimas jornadas han sido frenéticas y también confusas desde el punto de vista informativo, al solaparse varios de estos asuntos. La gran novedad es la investigación de la Guardia Civil por un presunto delito de apropiación indebida agravada, relacionada con la venta de «diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del monasterio». Esa operación ha llevado a la detención de la abadesa, sor Isabel de la Trinidad, en Belorado y de otra religiosa, sor Paloma, en Orduña. Aprovechando el registro del monasterio vizcaíno, realizado el jueves por la noche, se intentó ejecutar la medida cautelar de mover a un convento de clarisas a las cinco monjas mayores, las que no se sumaron a la ruptura con Roma, pero al final se abortó el traslado. Y, este viernes por la mañana, la comunidad cismática estaba citada a declarar en Briviesca sobre la donación de un coche del convento. Nunca una clausura fue tan ajetreada.

