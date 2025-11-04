Un grupo de mariachis recibe al exdirector vasco de Emergencias en el arranque del juicio por el 'caso DYA'

El expresidente de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), Fernando Izaguirre, y su socio, Juan Diego Gallardo, se sientan este martes en el banquillo ... de los acusados por supuestamente apropiarse de varios millones de euros de la organización no gubernamental. Y ambos han sido recibidos en los juzgados de Bilbao de una manera muy peculiar. Un grupo de mariachis les esperaban en la puerta del tribunal entonando la archiconocida canción 'Cielito lindo'. Al parecer, según ha podido saber este periódico, han sido contratados por un particular.

La previsión es que el juicio dure dos días. La Fiscalía pide siete años de cárcel para Izaguirre, que tuvo que dimitir de su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco tras estallar el escándalo. Y reclama otros cuatro para Gallardo. La acusación particular, que representa la propia DYA, pide varios años más de prisión para los dos acusados.

Ampliar Izaguirre, a su llegada al tribunal. Ignacio Pérez

El escándalo de la DYA estalló en abril de 2022. Fue entonces cuando EL CORREO desveló la existencia de una investigación judicial por el supuesto desfalco millonario cometido por su anterior presidente, Fernando Izaguirre. La denuncia fue presentada por la nueva junta directiva de la histórica entidad vizcaína tras realizar una auditoría y provocó que Izaguirre tuviese que renunciar a su cargo de director de Emergencias del Gobierno vasco y a la portavocía del PNV en el Ayuntamiento de Galdakao. Izaguirre se marchó asegurando que la denuncia de los nuevos gestores de la DYA sólo perseguía «ocultar su incapacidad» para reflotar el organismo y eludir las posibles responsabilidades de una eventual quiebra.

Más de tres años después, el caso llega a los tribunales. El juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao considera que existen indicios sólidos para sentar en el banquillo a los dos acusados. La Fiscalía pide para Izaguirre siete años de prisión por delitos continuados de administración desleal (4 años y medio de prisión) y falsedad en los documentos que debían reflejar la situación económica de la entidad (dos años y medio). Para Gallardo reclama 4 años de privación de libertad. Además, el Ministerio Público exige que ambos imputados indemnicen a la DYA con más de 4,75 millones de euros, importe del presunto desfalco. En este sentido, ha pedido a la Policía que investigue los «medios de vida» y la «fortuna» de los acusados de cara a posibles futuros embargos en el caso de que lleguen a ser condenados.