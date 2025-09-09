El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes identifican a varias personas en el pabellón. Luis Calabor

Gran despliegue policial en Zorrozaure para identificar a varias personas en un pabellón abandonado

Varias patrullas de la Policía Municipal se han desplazado a este equipamiento en ruinas

G. Cuesta

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:12

Varias patrullas de la Policía Municipal han procedido este martes por la tarde a identificar a un grupo de personas que se encontraban en un pabellón abandonado de Zorrozaure. El importante despliegue policial, con numerosas unidades desplegadas frente al edificio, ha llamado la atención de algunos viandantes que paseaban por la zona, aunque fuentes municipales señalan que se trata de «comprobaciones rutinarias».

En los edificios en ruinas de Zorrozaure habitan caso un centenar de personas, según algunas estimaciones, sobre todo en las viejas fábricas situadas en la punta norte. Se reparten, por ejemplo, en los viejos edificios de Lancor y Consoni, en el de Mefesa, en el ruinoso caserío cuyas ventanas han sido tapiadas varias veces... Y, hasta hace poco, en el de Tarabusi.

El actual precio desorbitado de la vivienda y el continuo goteo de personas extranjeras en situación de vulnerabilidad hace que este escenario no mejore. La okupación de pabellones en la isla contrasta con el importante desarrollo urbanístico que poco a poco se consolida con la construcción de nuevas promociones inmobiliarias, algunas de ellas recientemente terminadas. Allí también se desarrollan ya los trabajos para el futuro Parque Tecnológico de Euskadi, cuya primera piedra el pasado mes de julio.

Espacios grises

