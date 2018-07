«Gracias por ser un ejemplo para todos y un modelo de polícia vecinal» Iñaki Rodríguez ha dedicado el galón a todos sus compañeros. / Ayuntamiento de Bilbao El alcalde, Juan Mari Aburto, entrega a Iñaki Rodríguez la primera medalla a la labor policial desde 1997 por salvar la vida de un hombre en la fiesta de Santo Tomás de 2015 EVA MOLANO Miércoles, 11 julio 2018, 15:43

Iñaki Rodríguez, de 40 años, se ha convertido en el segundo policía municipal en obtener la medalla al reconocimiento de la labor policial desde 1990, la máxima distinción a la que puede aspirar un funcionario de la guardia urbana. Acompañado por sus padres, su mujer y su pequeño de dos meses, le ha sido entregada este mediodía por el alcalde, Juan Mari Aburto, en un emotivo acto en el Salón Árabe del Ayuntamiento. Al evento han asistido también el edil de Seguridad, Tomás del Hierro, el director, Adolfo Alustiza, así como agentes de gala, mandos policiales y compañeros de Iñaki. Los representantes de los grupos también han estado presentes: Nekane Alonso (PNV), Goyo Zurro (PSE), Aitziber Ibaibarriaga (EH Bildu), Luis Eguiluz (PP), Amaia Arenal (UdalBerri) así como Conchi García (Goazen Bilbao). Todos han saludado al agente con dos besos o un apretón de manos antes de entrar al Salón Árabe, y le han dado la enhorabuena. Iñaki lleva diez años siendo policía de Bilbao.

La actuación por la que se le premia ocurrió en la festividad de Santo Tomás en 2015. Entonces, salvó la vida de un hombre de unos 50 años que se había caído a la ría y que se estaba ahogando a la altura del puente del Arenal. Ya había oscurecido e incluso el propio agente tuvo que ser atendido por hipotermia. Su temperatura corporal cayó hasta los 35 grados. Y unos meses después, también impidió que una chica se tirara a la ría desde el mismo punto. A Iñaki, natural de Algorta (Getxo), siempre le llamaron la atención las emergencias y durante muchos años, antes de marcharse a estudiar ingeniería al extranjero, trabajó como voluntario de la Cruz Roja del Mar y también en el sector de las ambulancias. «Es un momento muy especial porquer celebramos el compromiso, la dignidad de nuestro agente», le ha felicitado el alcalde, que le ha dado las gracias de corazón «por ser un ejemplo para todos». «Llevamos 21 años sin entregar la medalla, lo que la hace más especial y en tu caso, muy merecida», le ha dicho. «Se te entrega porque debajo de ese uniforme hay un policía muy comprometido con la gente de Bilbao y lo demostraste con un acto de gran generosidad. Las aguas de la ría en ese momento no estaban como ahora y decidiste echarte al agua para salvar la vida de un hombre de 50 años y gracias a esa actuación esa persona sigue viva. Eres un gran espejo para toda la Policía y todos los agentes que van a entrar en sevicio ahora y en los próximos años porque eres un modelo de proximidad y vecinal, que está al servicio de la gente. Quiero destacar tu compromiso y tu generosidad. Este quiere ser un reconocimiento sincero de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y me atrevería a decir que de toda la ciudadanía», ha concluido el alcalde tras colocarle la medalla. Iñaki ha dedicado el galón a todos sus compañeros.

«Me gustaría hacer extensivo este reconocimiento a todos los compañeros que, en el día a día, de una forma quizás menos visible, extienden su su labor más allá de aquellas funciones que el propio cargo les exige o que se espera que cumplan. El año que viene esta Policía cumple 175 años y hemos llegado a ser, seguramente porque somos de Bilbao, un referente a nivel estatal. Es una policía grande, no por su número, por su gente: hay gente muy buena y estos profesionales que se extienden más allá de lo que se les requiere son los que hacen de esta policía no una policía grande si no una gran policía», ha lanzado Iñaki. El último agente en obtener un mérito similar fue Constantino Renedo en 1997, que salvó a tres personas de un gravísimo accidente de tráfico en el Campo Volantín. Ya está retirado, lo que convierte a Iñaki en el único en activo con el galón policial. El último pleno acordó, por unanimidad, otorgarle la distinción. Como hace más de 20 años el acto no tenía lugar se ha tenido que adaptar el diseño de la medalla a los nuevos requerimientos de la ley de Policía, según ha explicado Tomás del Hierro. El diseño lo impone el Gobierno vasco, aunque el Ayuntamiento le añade algunas particularidades. El galón figurará en la hoja de servicio del agente, y le otorgará puntos en cualquier promoción de ascenso.