La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante

El cocinero y empresario Sergio González es una ametralladora hablando. Se expresa igual de rápido que avanzan sus negocios. Es un tiro. A punto de cumplir 50 años, González no para. Triunfó en los barrios altos de Bilbao y desde hace un año lo hace en pleno centro. Bueno, él, su mujer, Carla Horneda, y dos de sus tres hijos.

Es la familia que vive y trabaja unida. «Somos la familia currante», expresa. El dueño de la emblemática pulpería de Vía Vieja de Lezama abrió en la primavera de 2024 el Lume de Colón de Larreátegui. Una pulpería fina que hacía un guiño al establecimiento fundado por sus padres –Pepe González y Emérita Vázquez (de ahí el nombre de Gon-Vaz) hace más de 40 años.

Tanto el de Zurbaranbarri como el segundo local marchan, insiste, «como un tiro» en este Bilbao que vive una fiebre gastronómica sin precedentes. En breve, llegará el tercer local. Abrirá probablemente en noviembre y se llamará 'Carla Gon-Vaz', en homenaje a su mujer. Los nuevos establecimientos se suceden, especialmente, en la zona del Ensanche, la 'milla de oro'.

Brasadero, la nueva propuesta del Grupo Bilbao Berria, abrió sus puertas horas antes del txupinazo de la pasada Aste Nagusia. Carla, cuyas obras se iniciaron hace varias semanas –«vamos a tope»–, será «una cosa intermedia entre Gon-Vaz y Lume. Algo informal», describe, con una cocina abierta de 11 de la mañana a 11 de la noche.

Funcionará en «plan picoteo»... «Lo que viene siendo la pata de pulpo en panko con sus cachelitos, unas croquetitas, cecina de Wagyu, unas anchoas buenas, un buen tronco de bonito, mejillones rellenos...», enumera González. Picoteo 'tipo Cádiz o Marbella'», describe el cocinero. «Todo tipo de raciones que se podrán acompañar con solo dos platos «fuertes».

Quien desee continuar podrá seguir con platos que irán rotando: carrilleras, tacos de bacalao a baja temperatura, tataki de atún, solomillo con huevito y trufa. «Lo tenemos ya superclaro. Pescaditos, pero sin meternos en un rodaballo. Para eso ya tenemos lo de arriba (Zurbaranbarri) o el de al lado». La carne no va a jugar un papel protagonista en estos fogones.

El nuevo proyecto se decanta por «todo tipo de raciones» y la idea está enfocada a aquellos comensales que pretenden comer «'pim, pam, pam', a las 4 de la tarde y no les apetece hacerlo sentados». Tampoco será referencia para los amantes de las largas sobremesas.

Con una cocina divertida, directa y «en abierto» los últimos instantes para que la gente vea «cómo montamos los platos, cómo los sacamos... Ese es el concepto. Va a ser divertido y chulo». El proyecto llevará el sello del interiorista José Antonio Arroyo, que sacará a relucir su gusto por los espacios abiertos y acristalados «y con poca luz». La barra del comedor será baja para poder sentarse en ella, aunque también habrá 14 mesas. Las paredes estarán pintadas «un poco a lo loco».

¿Por qué un tercer restaurante? «Al final, te metes en la dinámica y, bueno, hay que tirar para adelante. Tenemos tres hijos y hay que darles caña. Te ofrecen lonjas que son difíciles de conseguir hoy en día en Bilbao. Estamos un poco locos, nos gusta nuestro trabajo y el rock and roll». La extraordinaria acogida del Lume ha ayudado también. «Llevamos aquí un año y todo va bien».

La cocina se va a desnudar al público, pero hasta cierto punto. «En un sitio tan pequeño, una cocina con fuegos haría que la gente se acalorase», pero a González le ilusiona que los clientes puedan ver pasar delante de ellos «los platos medio terminados». Pensando en los numerosos turistas que pueblan las calles bilbaínas, 'Carla' confía en obtener el permiso municipal para disfrutar de una terracita «afuera». «Si nos dejan...», se ilusiona Sergio.

El nuevo restaurante va a jugar con los precios para intentar atraer a todo tipo de públicos. Habrá vinos más accesibles, «pero también caldos de 50 euros. Al final hay gente a la que le gusta comer, pero también beber y meterse una ración de pulpo con un Ángel Sequeiros». Cuenta Sergio, encantado con el emplazamiento encontrado. «Es una zona superbuena, justo al lado del Bocoy. Ahí seguimos la línea para hacer un poco de calle».

