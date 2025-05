Lluvia de goles en el partido de leyendas en el Arriaga para abrir boca antes de la final: «Ari, Ari, Toquero lehendakari»

Hace trece años, Gorka Iraizoz, Markel Susaeta y Gaizka Toquero vivían la final de la Europa League en Bucarest, la segunda y última, por desgracia, ... de la historia del Athletic. Este miércoles estaban en la Plaza del Arriaga, junto a varios excompañeros como Mikel Balenziaga y Beñat Etxebarria, y se enfrentaban a un combinado de leyendas europeas, la más conocida Jesús Navas, 'hijo' de Joaquín Caparrós, en un partido organizado por la UEFA con motivo de la Europa League en San Mamés entre el Tottenham y el United.

Bajo la atenta mirada del lehendakari, Imanol Pradales, con una camiseta personalizada de la selección de Euskadi y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, las autoridades que presidieron el duelo, y Aritz Aduriz como embajador, los jugadores hicieron las delicias de los asistentes, sentados en las escaleras de la plaza. En un campo de medidas reducidas y hierba artificial, las leyendas vascas, con equipación de la Euskal Selekzioa, recibieron una ovación de los cuatro centenares de aficionados entre los que se mezclaban camisetas de los finalistas y, por supuesto, del Athletic.

«Ari, Ari, Toquero lehendakari», se escuchó antes de que arrancara el duelo a las 12.30 horas. Él fue uno de los titulares junto Iraizoz, Toquero, Prieto, Carlos Martínez y Balenziaga. Como siempre, el vitoriano portaba su mítico '2'. Nada más empezar, Xabi Prieto adelantó a los 'locales'. Y poco después volvió a acertar el exjugador de la Real. Poco le duró la alegría a los vascos, Ghoulam igualó a dos casi de inmediato.

La gente era feliz por ver a sus antiguos ídolos, y ellos también sonreían con el juego. Se llevaban ovaciones cuando había una buena parada de Iraizoz o un regate. O como cuando Toquero marcó de espuela el 3-2 justo cuando en los altavoces del campo de fútbol se escuchaba la voz de Asier Villalibre entonando 'One Club Man', la primera canción de Orsay, el grupo del Athletic.

Los goles se sucedían. Todos querían unirse a la fiesta. Beñat, con su '7' a la espalda, demostró que no le faltaba el toque. Incluso Gorka Iraizoz que se atrevió a lanzar desde su portería a la rival. No acertó pero se llevó una ovación. Entre todos los exjugadores rojiblancos de Euskal Selekzioa había un sentimiento. «Es una pena que el Athletic no haya llegado a la final. Pero disfrutaremos de un gran partido», señaló el antiguo lateral izquierdo en el descanso.

Ensalada de goles

Yvonne García

Nada más reanudarse Euskadi empató. 6-6. A continuación Ghoulam, la gran estrella anotadora, hizo el séptimo. Beñat, Susaeta... Las dianas no paraban. De repente, entre risas, Navas protestó una mano. «No tiréis fuerte», decía el speaker. Risas. Como cuando Xabi Alonso casi marca en propia puerta y Susaeta tuvo que hacer una salvada al sprint. «Gorka, tantos años después Xabi todavía te quiere meter gol», bromeó el animador entre los exjugadores de Athletic y Real.

Pasaban los minutos y el cansancio se notaba. El portero visitante estaba asfixiado. Pedía al speaker que recortara el tiempo de juego justo después de un slalom de Toquero que terminó en un precioso gol. 12-9. Poco después, tras la reacción visitante, Iraizoz se llevó una amarilla por tocar la pelota con la mano lejos de la portería. En teoría, era el 12-11 pero por megafonía hablaban de empate.

Por si acaso Euskadi se lanzó a tumba abierta a por la victoria. La grada se encendió con aplausos. Y al final empate. Resuelto con una tanda de penaltis al mejor de tres. Ghoulam acertó, Susaeta también igual que Navas, que se hizo con el premio al mejor jugador del partido, y Carlos Martínez. Nani falló, también Beñat. Seguían los aciertos. Llegó el momento de los porteros. Marcó Iraizoz. La victoria se quedó en casa.