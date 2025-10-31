El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un ciclista junto a los molinos del monte Oiz, similar al parque que se quería construir en Barakaldo y Trapagaran Ignacio Pérez

El Gobierno vasco tumba el proyecto del parque eólico del Argalario para proteger al alimoche

La firma pretendía colocar cinco molinos en los montes Argalario y Mendibil de hasta 91 metros de alto, con un presupuesto superior a los 25 millones de euros

Eva Molano

Eva Molano

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:50

Bizkaia está a la cola en la producción de energía renovable y la protección de las aves rapaces. La oposición de los municipios y hasta ... de la propia Diputación ha echado por tierra varios proyectos. Funcionan pequeñas instalaciones en el monte Oiz, el Puerto de Bilbao y un molino flotante, con un potencial instalado es de 37 megavatios. Y una nueva acaba de recibir un portazo. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco ha rechazado el parque eólico Iparaixe II, proyectado por el grupo Aspiravi.

