El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El metro sufre retrasos en la Línea 1 durante la tarde de este viernes
Fieles ortodoxos en la ermita de Uba de Martutene, en San Sebastián. Iñigo Royo

El Gobierno vasco reúne a 8 confesiones y sienta las bases del Consejo Interreligioso

El texto articulado del decreto que regulará el funcionamiento de este nuevo órgano estará listo en septiembre y su composición se demorará ocho o nueve meses

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:19

La pluralidad sociocultural vasca se ha traducido en diversidad religiosa en las últimas décadas y las instituciones consideran recomendable constituir órganos para que esa nueva ... realidad se desarrolle por los cauces deseables de convivencia. El Ejecutivo autonómico está en plena elaboración del decreto por el que se regulará la composición y el funcionamiento del Consejo Interreligioso Vasco, un foro de diálogo y colaboración institucional con las diferentes confesiones y comunidades religiosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  2. 2 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  5. 5

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  6. 6

    Bizkaia supera los 44 grados y Bilbao suda con el día más caluroso del verano
  7. 7 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  8. 8 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  9. 9 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  10. 10

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco reúne a 8 confesiones y sienta las bases del Consejo Interreligioso

El Gobierno vasco reúne a 8 confesiones y sienta las bases del Consejo Interreligioso