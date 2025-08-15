El Gobierno vasco reúne a 8 confesiones y sienta las bases del Consejo Interreligioso
El texto articulado del decreto que regulará el funcionamiento de este nuevo órgano estará listo en septiembre y su composición se demorará ocho o nueve meses
Gaizka Lasa
San Sebastián
Viernes, 15 de agosto 2025, 19:19
La pluralidad sociocultural vasca se ha traducido en diversidad religiosa en las últimas décadas y las instituciones consideran recomendable constituir órganos para que esa nueva ... realidad se desarrolle por los cauces deseables de convivencia. El Ejecutivo autonómico está en plena elaboración del decreto por el que se regulará la composición y el funcionamiento del Consejo Interreligioso Vasco, un foro de diálogo y colaboración institucional con las diferentes confesiones y comunidades religiosas.
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha dado luz verde al inicio del proceso y ya ha firmado la orden para elaborar el decreto. La previsión es que el texto articulado esté listo en septiembre y después empezará una tramitación que desembocará en la constitución del propio consejo en unos ocho o nueve meses.
Al margen del trabajo burocrático, ya se ha avanzado en el terreno de la coordinación y la labor de tejer complicidades. El director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, Txema Ezkerra, revela que «ya hemos mantenido una sesión de diálogo con las confesiones asentadas en Euskadi que tienen declaración de notorio arraigo -estatus jurídico que concede el Gobierno español- para compartir impresiones y tener un primer contraste sobre qué funciones le queremos atribuir al consejo. Les hemos dado tiempo para recoger aportaciones y estamos en esa fase».
Las ocho religiones que ya han asignado una representación para participar en ese diálogo son los bahaís, los budistas, los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, los ortodoxos rumanos, los musulmanes y los testigos de Jehová. El abanico de creencias no se queda ahí y ya hay 13 registradas oficialmente en Euskadi.
Espíritu de convivencia
Una vez que el decreto tome forma, «nos juntaremos con todas las confesiones e iniciaremos el diálogo para ver cómo entendernos y garantizar la libertad religiosa. En definitiva, el consejo busca una sana convivencia. Desde ahí se evitan polémicas, malentendidos y usos políticos», añade Ezkerra.
El director del departamento que lidera la composición de este órgano explica que «es la Ley vasca de libertad de culto -Ley 8/2023- la que regula todo lo referente a diversidad religiosa y prevé el desarrollo por medio de un decreto del consejo. Pero más allá de esta ley, nosotros enmarcamos el proyecto en el ámbito de la convivencia. Es bueno tener un espacio en el que Gobierno y conjunto de administraciones puedan tener una interlocución directa con diferentes religiones y confesiones, para abordar las cuestiones que les preocupan, tener un diálogo y garantizar la convivencia».
En ese contexto valora la iniciativa de manera «positiva» Gorka Urrutia, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y doctor en Estudios Internacionales e Interculturales. «Este tipo de consejos existen en otras áreas y otros departamentos. Son espacios de participación entre la Administración pública y la sociedad civil, como puede ser el Consejo vasco de Cooperación para el Desarrollo, espacios para articular el diálogo entre Administración y las religiones. Hay que darle el valor de un espacio de participación ciudadana, porque puede identificar necesidades y demandas, además de ayudar a gestionar problemas que surjan con derechos como la libertad de religión y de conciencia».
Urrutia habla de administraciones en plural, dado que el Consejo estará integrado por representantes del Gobierno vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos, las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y por personas de reconocida competencia y asociaciones ciudadanas con interés cualificado en la aplicación de la ley.
«¿Jumilla? Es sencillo: la ley dice que no debe haber discriminación»
El Consejo Interreligioso Vasco tendrá entre sus valores «el respeto al pluralismo religioso y a los derechos y deberes de todas sus expresiones», según la Ley 8/2023, lo que contribuirá a blindar Euskadi de episodios como el ocurrido en Jumilla, donde el acuerdo de PP y Vox para prohibir actos religiosos en instalaciones deportivas ha sembrado la polémica. Ezkerra recuerda que, con la ley en la mano, «en equipamientos públicos o privados puede haber celebraciones religiosas. No cabe discriminación de una religión sobre otra y hay mecanismos para impedirlo. Y es de obligado cumplimiento. Desde luego, la ley vasca garantiza la libertad religiosa en Euskadi».
