El Gobierno vasco rebaja la exigencia de la OPE de la Ertzaintza tras el suspenso masivo Introduce cambios en la prueba psicotécnica, la que suspendieron más del 90% de los aspirantes en el último examen celebrado en julio

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha decidido rebajar el nivel de exigencia en la OPE de urgencia convocada esta semana para cubrir 150 plazas (ampliables) para la Ertzaintza. La decisión de rebajar la dificultad en la parte psicotécnica –y de convocar la OPE 35 de la Ertzaintza– es una consecuencia del suspenso masivo que se produjo en el anterior proceso selectivo celebrado en julio, en el que más del 90% de los 3.609 aspirantes no aprobaron las partes psicotécnicas y teóricas.

Las pruebas que se celebraron en el BEC en julio dejaron una situación inédita en la Ertzaintza. Por primera vez en esta fase del procedimiento, el número de aspirantes aprobados tras las pruebas teóricas y psicotécnicas (380 de 3.609) fue inferior al número de plazas de funcionarios que se ofertaban (650) para la Ertzaintza y 25 municipios vascos. La cifra de aprobados se ha reducido todavía más en los últimos meses (hasta los 279) tras las pruebas físicas y las entrevistas personales.

Los principales cambios se centrarán en las pruebas psicotécnicas, precisamente la que más suspensos acumuló. En la convocatoria anterior había que aprobar cada una de las cuatro fases de las que consta este examen (razonamiento, actitudes de reflexión, actitudes especiales, y actitudes verbales) para poder pasar la prueba. Además se redujeron los tiempos de respuesta y se introdujeron cambios en las preguntas.

En esta ocasión se va a exigir un aprobado conjunto en las cuatro fases, con un mínimo de 60 puntos sobre 120, y no de manera individual en cada una de ellas, según explicó el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La prueba seguirá siendo eliminatoria y obligatoria, al igual que el resto de las que consta el proceso (de conocimiento; de aptitud física; y entrevista personal).

Este suspenso masivo obligó a convocar una OPE de urgencia, pactada con los sindicatos y que fue publicada el lunes en el Boletín Oficial del País Vasco. Estos resultados generaron un grave contratiempo en la medida en que agudiza los problemas de personal de la Er tzaintza y su objetivo de llegar en 2030 a los 8.000 agentes. En la actualidad hay 7.300 policías en activo.

Con esta convocatoria extraordinaria, que es exclusiva para la Ertzaintza se quieren cubrir las vacantes para agente de la escala básica de la anterior promoción. El plazo para apuntarse a esta 35 promoción se abrió este martes. La idea es que los exámenes se celebren dentro de dos meses en el BEC de Barakaldo. Por lo demás, las bases son similares a las anteriores. Los aspirantes deben tener más de 18 y menos de 38 años, disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior y cumplir el resto de los requisitos que recoge la convocatoria. Todas las plazas tienen asignado el perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza (equivalente al 2 de la Administración) y 120 cuentan con fecha de preceptividad vencida.

Además, este suspenso masivo fue el detonante de la crisis abierta en Arkaute, que provocó la salida de Miren Dobaran tras un año en el cargo. Fue ahí cuando comenzaron a sucederse denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de selección de los aspirantes e incluso acusaciones de filtraciones de exámenes.