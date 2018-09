Al Gobierno vasco le «preocupa» la calidad del aire de Bilbao Tráfico en la calle Iparraguirre. / E. C. Una estación ubicada en la calle María Díaz de Haro supera el valor límite anual de dióxido de nitrógeno como consecuencia del intenso tráfico BRUNO VERGARA Bilbao Lunes, 24 septiembre 2018, 13:32

La calidad del aire que se respira en Euskadi es buena, aunque el Gobierno vasco mostró su preocupación por las emisiones que produce el tráfico en Bilbao. Según el informe del Servicio de Calidad del Aire del Gobierno vasco, que ha dado a conocer este lunes la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno solo una de las 53 estaciones de medición que integran la Red de Control de Calidad el Aire superó el valor límite anual, la situada en la calle María Díaz de Haro de Bilbao. Esto se debe al tráfico de la ciudad, y para subsanar esta circunstancia se ha realizado un plan de mejora de calidad del aire entre el Departamento de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Bilbao.

En el País Vasco, todos los valores referidos a los contaminantes contemplados para medir la calidad del aire -dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono, y benceno, entre los gases, y partículas en suspensión PM10 y PM2.5- se han mantenido durante el último año por debajo de los límites establecidos por la normativa.

La viceconsejera de Medio Ambiente ha indicado que la calidad del aire que se respira en Euskadi es buena. Sin embargo, ha explicado que solo en dos valores se ha registrado alguna superación, aunque «nada preocupante», una por dióxido de azufre, en la estación de San Julián, en Muskiz , por un incidente en Petronor pero que se restableció al poco tiempo; y la otra de dióxido de nitrógeno, relacionado con el tráfico de vehículos.

El dato obtenido por la estación ubicada en la calle María Díaz de Haro no es un problema «especialmente» preocupante. Según la viceconsejera, Salud no ha considerado tomar medidas respecto a esos vecinos y no es para alarmarse. Los niveles de las partículas PM10 y PM2.5 se han situado dentro de los límites que marca la normativa de calidad del aire. Estas partículas, que tienen su origen principal en el tráfico, se miden sobre todo en las zonas industriales.

El ozono

El ozono no ha superado el valor objetivo para la protección de la salud humana, aunque hubo siete superaciones durante el año 2017. Fue en las estaciones de Urkiola, Jaizkibel, Serantes, Pagoeta y Mundaka. En esas ocasiones se informó a la población siguiendo los protocolos establecidos por el Gobierno vasco. Los valores altos en estas estaciones tiene una explicación, y es que están situadas a más altura.

Elena Moreno ha destacado la Red de Calidad del Aire, que «está en constante mejora» y ha señalado que están en capacidad de «controlar y actuar ante los problemas detectados».

Las zonas rurales y costeras tienen valores más bajos, debido a que están menos afectadas por el tráfico y por los efectos del mar, respectivamente. Los datos son analizados las 24 horas del día, y en cuanto reciben la validación técnica se publican en la web