La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, acompañada de representantes institucionales, agentes deportivos y entidades sociales. L.M

El Gobierno vasco pone en marcha un plan de acción para promover la actividad física

La Mesa Mugiment actuará como punto de encuentro entre instituciones, entidades deportivas y agentes sociales para diseñar una estrategia común contra el sedentarismo en todas las etapas de la vida

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:47

El Gobierno vasco ha puesto en marcha la Mesa Mugiment, un espacio de trabajo en el que instituciones, entidades deportivas y agentes sociales colaborarán con el propósito de promover la actividad física y mejorar la salud y el bienestar de la población. Este foro servirá para coordinar iniciativas, compartir recursos y hacer seguimiento de las acciones que se impulsen en todo el territorio vasco a la hora de fomentar una vida más activa. La presentación ha tenido lugar en el centro Zelaieta de Amorebieta y ha estado presidida por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, acompañada de un centenar de representantes institucionales, agentes deportivos y entidades sociales.

El carácter plural de la iniciativa responde al objetivo de «generar un cambio social real, ofreciendo oportunidades de acción y trabajando de forma coordinada con todos los implicados», ha explicado Bengoetxea durante su intervención, en la que ha insistido en que «el bienestar integral incluye la salud física y emocional de las personas y debe guiar la agenda de los próximos años».

A lo largo de este encuentro se ha presentado el borrador del Plan de Acción Mugiment 2025-2030, que recoge las líneas estratégicas a fin de impulsar hábitos activos en todas las etapas de la vida y reducir el sedentarismo. Este se basa en siete principios fundamentales: respeto a los derechos humanos, igualdad de oportunidades a lo largo de toda la vida, decisiones apoyadas en evidencias y datos reales, acceso universal adaptado a las necesidades de cada persona, coherencia entre políticas públicas para que todas trabajen a favor de la salud, participación activa y responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía, y colaboración entre diferentes sectores para alcanzar objetivos comunes.

Entre las novedades del proyecto destaca una aplicación informática de seguimiento interactivo, diseñada para registrar y valorar los compromisos que asuman los organismos participantes. La herramienta ha sido presentada por el director de Actividad Física y Deporte, Gorka Iturriaga, junto a Mikel Bringas y Malen Azua, miembros del equipo técnico que lo organizan. Según ha aclarado Iturriaga, esta plataforma permitirá «aglutinar ideas e incentivar una labor conjunta», además de facilitar un control transparente y medible del grado de cumplimiento de cada compromiso institucional.

El funcionamiento de la Mesa se dará en dos formatos: encuentros individuales con cada agente implicado y reuniones por grupos temáticos. Por otro lado, se reunirán al completo al menos dos veces al año, coincidiendo con los informes de evaluación y seguimientos anuales.

