El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Varios jugadores del Athletic aprovechan la mañana para dar un paseo por el centro de Newcastle
Bizkaia cuenta con un millar de viviendas en ejecución. Yvonne Iturgaiz

El Gobierno vasco iniciará la construcción de 1.713 VPO el próximo año en Euskadi

La mayor parte de las nuevas promociones se ubicarán en Gipuzkoa, donde el ritmo de construcción ha sido menor los últimos ejercicios

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

El Gobierno vasco iniciará el próximo año 1.713 nuevas VPO en Euskadi, lo que elevará la cifra de proyectos urbanísticos en marcha hasta los ... 3.669. Los datos los ha dado a conocer este miércoles el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una comparecencia en el Parlamento vasco para presentar el proyecto de Presupuestos de 2026. Tal y como se avanzó, Vivienda es el área que más engordará sus Cuentas. El presupuesto consolidado del Departamento y sus sociedades púbilcas -Visesa y Alokabide- asciende hasta los 596 millones de euros, un 14% más que en 2025. Todo ello para dar respuesta a la que ya es la principal preocupación de la ciudadanía vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3 El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher
  4. 4

    La razón por la que hay una ikurriña con un escudo del Athletic en Saint James Park
  5. 5

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  6. 6

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  7. 7

    Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  10. 10

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco iniciará la construcción de 1.713 VPO el próximo año en Euskadi

El Gobierno vasco iniciará la construcción de 1.713 VPO el próximo año en Euskadi