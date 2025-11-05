El Gobierno vasco iniciará la construcción de 1.713 VPO el próximo año en Euskadi

El Gobierno vasco iniciará el próximo año 1.713 nuevas VPO en Euskadi, lo que elevará la cifra de proyectos urbanísticos en marcha hasta los ... 3.669. Los datos los ha dado a conocer este miércoles el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una comparecencia en el Parlamento vasco para presentar el proyecto de Presupuestos de 2026. Tal y como se avanzó, Vivienda es el área que más engordará sus Cuentas. El presupuesto consolidado del Departamento y sus sociedades púbilcas -Visesa y Alokabide- asciende hasta los 596 millones de euros, un 14% más que en 2025. Todo ello para dar respuesta a la que ya es la principal preocupación de la ciudadanía vasca.

De las nuevas promociones previstas, cerca del 80% -850 pisos- se ubicarán en Gipuzkoa. En Bizkaia, en cambio, el Departamento solo tiene programado arrancar las obras de 26 domicilios nuevos. 12 estarán en la calle Gimnasio del barrio de San Francisco y 14 en Begoña. Fuentes del área sostienen que la cifra es baja por «una cuestión de compensación territorial». En los últimos ejercicios, Bizkaia ha concentrado una buena parte de los nuevos proyectos urbanísticos planificados, mientras que en Gipuzkoa el ritmo ha sido menor. Según los datos del Departamento, en total son más de 1.100 las viviendas que estarán en ejecución en Bizkaia y cerca de la mitad, 458, se entregarán en 2026. Por otro lado, Álava iniciará la construcción de 158 VPO.

Durante su comparecencia, Itxaso ha subrayado que «la crisis de la vivienda tiene dimensiones sociales y económicas inéditas, lo que ha llevado a reforzar de forma significativa los recursos destinados a este ámbito». «Hay un cambio de escala importante en el Presupuesto, que constata que el Gobierno vasco pone la vivienda en su prioridad, al igual que lo hace la ciudadanía», ha asegurado. Las Cuentas contemplan la construcción de pisos públicos, pero también mejorar los programas de captación de pisos vacíos, las ayudas al alquiler o la ampliación de la cobertura del derecho subjetivo a la vivienda para 35.000 familias.

El Departamento reservará 21 millones a la adquisición y urbanización de suelo para levantar 2.200 alquileres públicos y otros 113 millones a los programas de rehabilitación con el «objetivo de mantener el ratio anual del 2,5% del parque residencial» reformado y «alcanzar el 3% en 2040». De esa cantidad, 49,2 millones se destinarán a subvenciones a particulares y comunidades de vecinos, una cantidad que, según ha afirmado Itxaso, permitirá «actuar sobre 3.300 edificios y 31.650 viviendas» e impulsará la instalación de «550 ascensores».

Por otro lado, el área de Planificación Territorial y Agenda Urbana contará con un Presupuesto de 42 millones de euros que se reservarán para la regeneración de «24 barrios vulnerables en 20 municipios y alrededor de 3.000 viviendas». Otra de las medidas que Itxaso ha puesto en valor en su intervención es que el departamento iniciará también en 2026 la elaboración del primer Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTS), un instrumento que «permitirá orientar de forma coherente las políticas residenciales en todo el territorio».

Críticas de la oposición

El proyecto de Presupuestos ha sido presentado este miércoles a los distintos grupos de la oposición, quienes han calificado de «insuficientes» las medidas planteadas. Xabier Astigarraga, de EH Bildu, ha criticado que el Presupuesto cuente «con pocas novedades» y que «no tengan incrementos significativos». Además, ha denunciado que una buena parte de los proyectos urbanísticos en ejecución se los lleve las capitales, lo que evoca, en su entender, una «falta de planificación».

Desde el PP, Ana Morales, ha defendido que el Presupuesto cuenta «con cifras escasísimas para atender las necesidades actuales», mientras que el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha asegurado que el Departamento necesita «más recursos», ya que «con esta propuesta no se va a dar un cambio estructural».