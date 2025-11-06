El Gobierno vasco incorporará a 8 nuevos inspectores para controlar las viviendas turísticas El próximo año los ayuntamientos podrán comenzar a cobrar un impuesto por estancia a los visitantes

El Gobierno vasco va a elevar de 14 a 22 su equipo de inspectores para intensificar el control sobre el creciente número de viviendas turísticas existentes en Euskadi, así como sobre las plataformas online en las que se publicitan. Esta es la principal novedad anunciada este jueves por el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

Aunque en el País Vasco «no tenemos la situación de otras comunidades», el auge de este tipo de alojamientos vacacionales es una cuestión que preocupa al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, como ha explicado Hurtado. En Euskadi, este tipo de viviendas representan el 0,5% del parque inmobiliario. En otras autonomías esta tasa se multiplica por tres o incluso por más.

Pero el hecho de que su peso sea menor en Euskadi que en otros lugares no implica que no haya que controlar estos alojamientos. Este mismo año las gestiones realizadas por el Gobierno vasco forzaron a la plataforma Airbnb a retirar los anuncios de 703 pisos turísticos que se ofertaban de manera ilegal en el País Vasco. Estas viviendas se publicitaban sin estar inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi, tal y como establece la ley para que se puedan comercializar.

La incorporación de 8 nuevos inspectores es el principal eje del Presupuesto de Turismo para el próximo año. El segundo es que se reserva una partida de 1,5 millones para la implantación a lo largo del próximo año del impuesto a las estancias turísticas en Euskadi. Esta tasa será recaudada por los ayuntamientos, con el respaldo de las diputaciones (estas administraciones se encargan de redactar la norma) y el Gobierno vasco. Oscilará entre 1 y 6 euros por noche. Parte de esta recaudación que grabará a los visitantes que pernocten en Euskadi deberá repercutir en el sector turístico.

El Presupuesto del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo se elevará el próximo año hasta los 56.6 millones de euros. De ellos 22 se dedicarán al área del comercio, con programas como el de modernización de establecimientos, dotado con 4,6 millones.