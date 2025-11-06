El Gobierno vasco inciará en 2026 las obras de la Variante Sur tras 26 años de trámites

La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, Susana García Chueca, confirmó ayer que durante 2026 arrancarán las obras de la Variante Sur Ferroviaria (VSF), ... la ruta que permitirá sacar las mercancías del Puerto hacia la meseta evitando la línea de Cercanías que cruza la Margen Izquierda. Tras 26 años de trámites administrativos y una larga lista de modificaciones, el anteproyecto de Presupuestos del Ejecutivo para el próximo ejercicio incluye una partida de 46 millones.

La fase I de la VSF conectará el túnel del Serantes –ya ejecutado– y el barrio bilbaíno de Olabeaga. El recorrido tendrá una longitud de 12 kilómetros y requerirá una inversión de 484,7 millones. En una segunda fase la infraestructura se extenderá hasta Arrigorriaga para conectar con la línea ferroviaria que va hacia la meseta. Las obras las va a ejecutar el Gobierno vasco merced a una encomienda de gestión. El coste lo descontará del Cupo que entrega anualmente al Estado. Se trata de un protocolo idéntico al que se ha seguido con las obras del Tren de Alta Velocidad en Gipuzkoa.

Durante la presentación de los grandes proyectos de su departamento para el año que viene García Chueca también anunció que la previsión de su equipo es que a finales de 2026 quede muy adelantado el rediseño de la futura Línea 4 de metro. Hace un año se decidió aparcar el trazado Abando-Rekalde-Zorroza-Alonsotegi para apostar porque el inicio del recorrido esté en Matiko y avance hacia los barrios del sur de Bilbao y Las Encartaciones –en una segunda fase– por Doña Casilda y Moyua.

El rediseño del trazado se está haciendo por tramos y requerirá una inversión de 1,2 millones el curso que viene. Aunque durante 2027 deberá rematarse el cambio del tramo Moyua-Irala el Ejecutivo da por hecho que estará en disposición de licitar obras antes. La maquinaria administrativa avanza en todo caso a la espera del acuerdo de financiación en el que vienen trabajando el Departamento de Movilidad Sostenible y la Diputación desde hace meses. El futuro del proyecto pasa obligatoriamente porque ambas instituciones limen las diferencias que mantienen en torno a por dónde empezar los trabajos y se avengan a aportar la misma cantidad de dinero, como ha ocurrido en todas las extensiones del suburbano.