El Gobierno vasco extenderá hasta los 4 años la ayuda de 200 euros al mes por hijo y adelanta a los 23 la subvención de la emancipación

El Presupuesto de Bienestar, Juventud Y Reto Demográfico pasa a los 342,5 millones, un 4,5% menos que el año anterior, básicamente por el ... descenso de la cuantía destinada al programa de emancipación para ajustarlo a la demanda real, según ha explicado este miércoles la consejera Nerea Melgosa. Entre las partidas más importantes, un total de 18 van para inmigración, 99,5 para servicios sociales, 169 para política familiar y comunitaria, de los que 160 son subvenciones a las familias, y 44,7 para juventud.

Así, se extenderá la aportación mensual de 200 euros hasta los cuatro años (antes eran hasta los tres años de edad) y las familias monoparentales podrán disfrutar de 100 euros adicionales hasta los 7. El decreto contempla también un aumento del 10% de las ayudas a la conciliación, por reducción de jornada para cuidar a menores de 3 años o a mayores dependientes o excedencia. Los 59 días al año que, como mínimo, la persona solicitante de una ayuda por conciliación debe estar acogida a una reducción de jornada o excedencia ya no serán necesariamente consecutivos, sino que podrán estar asignados de forma fragmentada.

La norma también contemplará las ayudas para las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas trabajadoras contratadas para el cuidado de menores de 14 años, una ayuda para la que se prevén 1,15 millones. Además, también se contemplará que las compañías faciliten a sus empleados la conciliación con su vida familiar. Se pondrá en marcha un sello que distinga a estas empresas. El Gobierno vasco prevé además la creación de FamiliaK, un proyecto trianual de apoyo y formación a las familias.

En Juventud, se quiere ampliar el Programa Emantzipa, de ayudas económicas de 300 euros mensuales para la emancipación de jóvenes entre 25 y 29 años, bajando el límite de los 25 actuales a los 23 años. Melgosa calcula que este cambio provocará unas «4.000 nuevas solicitudes». La partida «es abierta y se ajusta a la demanda real» y pretende complementar a otras medidas de la política de vivienda. También se reserva importe para los avales para la compra de una primera casa hasta los 40 años. Por su parte, el programa GAZ dispondrá de 200.000 euros más, hasta los 650.000 euros, y se extenderá a San Sebastián, Las Encartaciones y Añana. Se destinarán 440.000 euros a procesos participativos con jóvenes, 510.000 a apoyar a jóvenes cooperantes y 3,8 millones a impulsar su acceso al empleo. Se seguirá trabajando en el programa de préstamos para proyectos de emprendimiento y formación, ligado al programa Emantzipa.

88.000 mayores

Los programas de ayudas a personas en situación de vulnerabilidad, políticas de cuidados y de bienestar contarán con 78,1 millones. 45,5 millones se destinarán a ayudas a la emergencia social. El servicio de teleasistencia Beti On, que atiende a 88.000 mayores, dispondrá de 16 millones, uno más. En 2026 «cumplirá 15 años, y tiene una acogida magnífica entre los usuarios», ha relatado la consejera. Se estudian, además, avances en el sistema.

Por otro lado, se pondrá en marcha un plan vasco de autismo, con 80.000 euros, además de un programa específico de formación a cuidadores, del que se beneficiarán unas 2.000 personas al año, en el que se invertirán 158.000 euros. De entre los 4,7 millones que se destinan a las políticas de género, 660.000 irán para el Satevi, 1,6 en ayudas a mujeres víctimas, 123.040 euros para los 9 huérfanos que ha dejado la violencia machista en Euskadi, 1,6 millones para las víctimas de violencia sexual. Y se reforzará la alta inspección de servicios sociales con 480.000 euros. En inmigración, se destinarán 5 millones al programa Trapezistak, 8 al tecer sector, ayudas a los programas municipales... «El Presupuesto mejora la calidad de vida y consolida un proyecto de país, una Euskadi que cuida», ha expuesto la consejera. Desde el PSE, Itxaso Asensio ha insistido en que los Presupuestos contienen «políticas sociales potentes», ha recordado que «prestigian» los cuidados y «amplían la malla de la protección social».

Desde el PP, Laura Garrido ha emplazado a la consejera a explicar la modificación que se prevé realizar de la Ley de Servicios Sociales y a abundar en la reducción del Presupuesto. Desde EH Bildu, mientras, Edurne Benito del Valle ha llamado a empezar a replantearse extender hasta los 18 años las ayudas de 200 euros mensuales. El parlamentario Ayem Oskoz también ha pedido que «no se ha avanzado en el sentido en el que muchas familias siguen cargando con una enorme carga de trabajo que principalmente llevan las mujeres« y ha pedido reflexionar porque pese a las ayudas a la emancipación, ésta sigue siendo extremadamente complicada por los bajos salarios.