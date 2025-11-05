El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las ayudas de 200 euros al mes por hijo se extenderán hasta los 4 años. Josu Onaindia

El Gobierno vasco extenderá hasta los 4 años la ayuda de 200 euros al mes por hijo y adelanta a los 23 la subvención de la emancipación

Melgosa calcula que unos 4.000 jóvenes más podrán beneficiarse de los 300 euros mensuales para acceder a la compra o el alquiler de un piso

Eva Molano

Eva Molano

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:00

El Presupuesto de Bienestar, Juventud Y Reto Demográfico pasa a los 342,5 millones, un 4,5% menos que el año anterior, básicamente por el descenso de la cuantía destinada al programa de emancipación para ajustarlo a la demanda real, según ha explicado este miércoles la consejera Nerea Melgosa. Entre las partidas más importantes, un total de 18 van para inmigración, 99,5 para servicios sociales, 169 para política familiar y comunitaria, de los que 160 son subvenciones a las familias, y 44,7 para juventud.

