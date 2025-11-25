El Gobierno vasco defiende la calidad del aire: «Estamos cerca de los países nórdicos»

Eva Molano Martes, 25 de noviembre 2025, 17:10 Comenta Compartir

La industria y el tráfico son los principales focos de contaminación en Euskadi y la calidad del aire ha sido el tema de dos comparecencias seguidas en parlamento vasco a cargo e Ekologistak Martxan y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, ambas a petición de EH Bildu. Aunque los parámetros cumplen actualmente las exigencias europeas, en 2030 entrará en vigor una directiva mucho más restrictiva que no se cumpliría hoy en día. La Organización Mundial de la Salud establece límites mucho más garantistas y el 93% de las estaciones incumple esas recomendaciones. El consejero Mikel Jauregi ha expuesto que hoy en día solo las islas Azores cumplen con lo que se exigirá en toda Europa en 2030. Y que el cumplimiento de los futuros límites, más estrictos, se realizará con la transformación de la industria y la movilidad, implantando zonas de bajas emisiones con la colaboración de los ayuntamientos y mejorando el transporte público, entre otras medidas. El consejero ha negado que 1,3 millones de vascos respiren aire contaminado y ha explicado que aunque puedan producirse incumplimientos puntuales en determinadas estaciones se cumple con lo exigido por Europa. Además ha puesto en valor la red de control de calidad, «probablemente la más densa y avanzada del Estado«, que cuenta con 55 estaciones fijas y 7 móviles.

Según ha expuesto, los niveles de NO₂, PM₁₀, PM₂,₅, y ozono están por debajo de los umbrales marcados por la normativa europea. Y las tendencias son positivas, ha dicho, especialmente en zonas industriales. «Euskadi se sitúa por encima de la media europea en calidad del aire urbano. Respiramos un aire que, año tras año, es más limpio. Una calidad de aire que ha experimentado una evolución claramente positiva a lo largo de la última década. Especialmente en las áreas industriales de Bajo Nervión y Alto Deba, donde los niveles de contaminantes como las PM10 y el dióxido de nitrógeno han disminuido de manera significativa», ha dicho. «Euskadi se sitúa hoy por encima de la media comunitaria en calidad del aire urbano y se aproxima a los estándares de los países nórdicos», ha expuesto.

Zonas de Bajas Emisiones e ICA

Desde EH Bildu, Amacay Villalba ha defendido todo el camino que queda por recorrer, especialmente en las zonas industriales, y recordado las afecciones de la polución en la salud pública. «Queremos ser como Amsterdam, que apuesta por otro modelo de movilidad. Puede hacerse si hay suficiente voluntad politica. Desde 2023 tenían que estar puestas en marcha herramientas que no están funcionando, por ejemplo las zonas de bajas emisiones en determinados municipios, y queda mucho por mejorar». «Nos queremos parecer a Holanda, pero sin vestir el chándal de Maduro», ha dicho Mikel Arruabarrena, del PNV. De forma previa, Ekologistak Martxan ha pedido, mejorar la red de medición de la calidad del aire, - ahora se cuenta con menos medidores que antes- ya que algunas ciudades de más de 20.000 habitantes están obligadas por ley a introducir zonas de bajas emisiones si están contaminadas, pero muchas no disponen de medidores y por lo tanto, eluden esta obligación.

Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) -dependiente de la Unión Europea- y denominado 'Daños a la salud humana por la contaminación del aire en Europa', la exposición prolongada a concentraciones superiores a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) provocó en 2022 la muerte prematura de 30.100 personas en España, de las que más de 1.200 ocurrieron en Euskadi. Desde Ekologistak Martxan también han reivindicado que se pueda ir a trabajar en metro a las seis de la mañana, algo que no ocurre, y que no sea necesario tener coche para ir a trabajar y se cumpla el Real Decreto de los planes de movilidad laboral.

Además, la asociación, que cuenta en su seno con expertos en calidad del aire y colabora con la UPV-EHU, ha pedido adaptar el ICA. Y es que tanto el Gobierno vasco como el Ayuntamiento de Bilbao toman como referencia para informar en sus pantallas y en las webs habilitadas al efecto la Orden TEC/351/2019, del 18 de marzo de 2019, que establece cinco niveles de calidad del aire -muy buena, buena, regular, mala, muy mala- en función de las concentraciones de niveles de partículas en suspensión (PM2,5 y PM10), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). Pero en noviembre de 2019 se revisó la metodología en Europa para calcular el índice. Se eliminó la categoría «muy buena» y se introdujo «extremadamente desfavorable» por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica modificó el 2 de septiembre de 2020 el Anexo de la citada orden, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de septiembre. Jauregi ha asegurado que su aplicación «es voluntaria» pero que éste será actualizado en 2026. «Se está a la espera de la trasposición de la directiva europea», ha dicho.