El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres

El Gobierno vasco hizo oficial ayer el cese de la directora general de la sociedad pública a través de la que se gestionan los puertos ... de titularidad autonómica. Edurne Egaña llevaba trece años al frente de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), desde la llegada de Iñigo Urkullu a la Lehendakaritza, pero su salida era cuestión de tiempo tras el varapalo judicial que sufrió el mes pasado. El Tribunal Superior de Justicia tumbó hace unas semanas el controvertido sistema de reparto de pantalanes diseñado por Egaña y su equipo tras una oleada de quejas de los amarristas. El fallo ha obligado a la administración a elaborar un nuevo protocolo.

EPK engloba los puertos recreativos de Lekeitio, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia en Bizkaia y los de Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Deba y Mutriku en Gipuzkoa. Quedan fuera los de Bilbao y Pasaia, que gestiona el Gobierno central al estar considerados de interés general. En 2017 el equipo de Egaña lanzó una nueva normativa para regular los amarres que modificaba el sistema habitual. Del sorteo puro se pasó a un complejo proceso de adjudicación en base a las medidas de cada embarcación. Las condiciones dejaban sin opciones a varias embarcaciones que no cumplían los requisitos, así que el enfado fue mayúsculo en algunos pantalanes.

La situación provocó que tras el sorteo realizado hace cuatro años 80 amarristas de Plentzia recurrieran el sistema por la vía administrativa y que una decena llegaran a los tribunales. En Donostia pasó algo parecido y el periplo judicial concluyó el mes pasado con una sentencia favorable a sus postulados. El Superior de Justicia vasco anuló la adjudicación de los 204 amarres del puerto de Uribe Kosta con el contundente argumento de que el protocolo diseñado por el equipo de Egaña añadía requisitos para determinar el reparto que no se ajustaban a derecho.

El PP pidió su salida

El fallo obliga a cambiar el sistema para toda la red de EPK. El Gobierno vasco tiene en marcha un proceso de escucha y espera tener listo un primer borrador de la normativa para diciembre. Hace tres semanas Egaña compareció en el Parlamento y el PP pidió su cese por su «nefasta gestión». Los populares aseguraron ayer a través de un comunicado que el relevo «no es suficiente para corregir todos los desmanes» registrados en la sociedad durante los últimos tiempos.

La directora de Puertos, histórica del PNV guipuzcoano, llegó a estar imputada por otra denuncia de un amarrista de Donostia, y el Tribunal de Cuentas le afeó el pasado verano que contratara 'a dedo' el suministro de combustible para los puertos. Entre 2022 y 2023 la factura ascendió a 2,5 millones. A la vez que el cese de Egaña el Consejo de Gobierno notificó ayer el nombre de su sustituto. Será Jon Asua, arquitecto en la reserva de la biosfera de Urdaibai entre 2008 y 2022 y actualmente alto funcionario autonómico.