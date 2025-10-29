El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un hombre pasea por delante del Puerto de Plentzia. Ignacio Pérez

El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres

Prescinde de Edurne Egaña después de que la justicia tumbara el mes pasado el sistema de reparto de pantalanes y obligara a rediseñarlo

Octavio Igea

Octavio Igea

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El Gobierno vasco hizo oficial ayer el cese de la directora general de la sociedad pública a través de la que se gestionan los puertos ... de titularidad autonómica. Edurne Egaña llevaba trece años al frente de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), desde la llegada de Iñigo Urkullu a la Lehendakaritza, pero su salida era cuestión de tiempo tras el varapalo judicial que sufrió el mes pasado. El Tribunal Superior de Justicia tumbó hace unas semanas el controvertido sistema de reparto de pantalanes diseñado por Egaña y su equipo tras una oleada de quejas de los amarristas. El fallo ha obligado a la administración a elaborar un nuevo protocolo.

