El Gobierno vasco abre un buzón digital para denunciar pisos turísticos ilegales Un grupo de turistas se dirige a su alojamiento en el centro de Bilbao. / Fernando Gómez Este sistema, que garantiza el anonimato, permitirá agilizar la detección de la explotación fraudulenta o irregular de viviendas como alojamientos JULIO ARRIETA Lunes, 14 octubre 2019, 13:28

La ley vasca de Turismo de 2016 vino a responder a la proliferación de viviendas y habitaciones de uso turístico, un modelo de alojamiento sobre el que existía un limbo legal y en el que se daban irregularidades. La situación se ha ido normalizando, pero los pisos de explotación turística ilegales o de legalidad poco clara siguen existiendo. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha lanzado una nueva herramienta para agilizar la detección de estos casos. En la portada de su página web se llama 'Colaboración ciudadana en la defensa de la actividad turística ordenada y legal'. En realidad es un buzón para recoger denuncias anónimas sobre explotación fraudulenta de este tipo de alojamientos.

El canal de denuncia, que está abierto desde las ocho de la mañana de hoy, ha sido presentado en Bilbao por la consejera, Sonia Pérez Ezquerra; el director de Turismo, Goyo Zurro; y Asunta de la Herrán, responsable de proyectos y desarrollo normativo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. «Es una herramienta que ponemos a disposición de la ciudadanía para que cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de una vivienda o de habitaciones de uso turístico en Euskadi que estuvieran desarrollando la actividad de manera clandestina, o sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa, pueda ponerlo en conocimiento de la Administración», ha explicado Pérez.

La consejera ha insistido en el carácter anónimo de la comunicación. «La persona comunicante no tiene que identificarse», aunque puede hacerlo con todo detalle si así lo desea. Los únicos campos obligatorios del formulario electrónico son «la dirección completa de la vivienda o habitación» cuya situación irregular se quiere denunciar, una dirección de correo electrónica a la que se remitirá un acuse de recibo, y «a efectos estadísticos, la indicación del sexo del comunicante».

Sí que se pide precisar «el relato de los hechos»: detallar lo que se conozca de la actividad denunciada, datos como la plataforma en la que se anuncia o la identidad de los titulares de la explotación. Son datos con los que «se facilita mucho la fase de comprobación». La denuncia anónima no es una novedad en el caso de los pisos turísticos. De hecho, una cuarta parte de las sanciones que se han dado son consecuencia de procesos que se iniciaron con este tipo de comunicación. «Lo que se ha hecho ahora es abrir una herramienta que facilite el curso de este tipo de comunicaciones», ha añadido la consejera.

Irregularidades a escoger

Como ha detallado Goyo Zurro, en el formulario se dan varias opciones a elegir de las que se ha de marcar por lo menos una. Son las siguientes: «La vivienda para uso turístico no está inscrita en el Registro de Turismo». «No se ha colocado distintivo en el exterior del edificio o junto a la puerta de entrada a la vivienda para uso turístico». «En la vivienda para uso turístico se alojan más personas que las permitidas». «La vivienda para uso turístico no cuenta con un seguro de responsabilidad civil que garantice los daños a las personas usuarias de la vivienda o a terceras personas que puedan ocasionarse como consecuencia de la actividad alojativa». «La publicidad de la vivienda para uso turístico no responde a la realidad de los servicios que se prestan». «La publicidad de la vivienda para uso turístico incluye aspectos que vulneran los derechos fundamentales o las libertades públicas». Y, por último, «otras irregularidades», que se deben detallar aparte. Se ha de indicar además la dirección del alojamiento denunciado.

Como ha precisado la consejera, al recibir la denuncia, la Administración «actuará como con cualquier otro procedimiento. Primero se comprobará la inscripción de la vivienda en el Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi (Reate) y en caso de no figurar, se iniciarán las actuaciones para identificar a la persona o personas que puedan ser responables y las circunstancias relevantes que concurran en uno u otros, ordenando el cese de la actividad si fuera clandestina e incoando en su caso el correspondiente procedimiento sancionador a la persona titular de la actividad».