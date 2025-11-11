El Gobierno exime a la compañía de eliminar todos los contaminantes

El área de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno vasco otorgó el 23 de noviembre de 2023 a Berriz Recycling la autorización ambiental integrada para la actividad ... del nuevo vertedero de residuos no peligrosos de Artxanda, en una parcela anexa al viejo vertedero. Hubo cambios de calado: en el borrador de la disposición, se indicaba que la firma estaba obligada a llevar a cabo las labores de remediación -vocablo con el que se conoce el proceso para eliminar o reducir contaminantes- del antiguo depósito, y se contemplaba como causa de caducidad de la autorización su incumplimiento.

La empresa hizo alegaciones, que fueron aceptadas. Expuso que «ante la urgencia y la gravedad de la situación actual, que compromete gravemente su estabilidad», asumía la ejecución de las labores necesarias para estabilizar el viejo basurero, sellar su superficie y su vigilancia y mantenimiento durante 30 años. El Gobierno vasco aceptó la alegación, «considerando que efectivamente el dueño de la contaminación no es Berriz Recycling», y relegó a «voluntario» el «compromiso de remediación» del viejo vertedero.

Fuentes de la firma explican que eliminar al completo toda la montaña de residuos del viejo depósito, en el que hay materiales peligrosos, exigiría una inversión de cientos de millones de euros. Y que a lo que se comprometieron fue a estabilizarlo excavando lo necesario, a sellarlo y a conducir sus lixiviados a la red.

Acopios

Ahora, aseguran, realizan «la tarea de remediación ambiental más importante en Europa», para la que han tenido que contactar con expertos internacionales. Para esta fase, el Gobierno vasco ordenó analizar cada acopio retirado de 500 metros cúbicos, pidiendo volcar los materiales no peligrosos en el nuevo depósito, «teniendo en cuenta que no existen en la actualidad vertederos en Euskadi en los que se pueda depositar todo el volumen a excavar». El resto están almacenados allí a la espera de tratamiento.