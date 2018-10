El Gobierno central cede y asume el plan para soterrar el TAV en Bilbao que pactaron PNV y PP Recreación de la futura estación soterrada de Abando. En plena negociación de los Presupuestos del Estado, Fomento se compromete a acortar sus plazos para tenerlo listo en 2023 OCTAVIO IGEA Miércoles, 24 octubre 2018, 18:20

Crisis superada. Al menos, aparentemente. El Ministerio de Fomento ha aparcado las dudas que le genera el proyecto para soterrar la estación de Abando y ha asumido definitivamente el plan pactado por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao con el anterior Ejecutivo central. Así se ha acordado en la reunión que las instituciones han mantenido este miércoles a mediodía en Madrid para intentar despejar las incógnitas que el cambio en La Moncloa había generado en torno a algunas obras del Tren de Alta Velocidad (TAV), que llevaban varios meses paralizadas.

Aunque el proyecto de Bilbao fue anunciado el pasado marzo, la demora acumulada desde entonces es de tal calibre que pone en entredicho que la 'Y' vasca vaya a poder inaugurarse en 2023, el último plazo marcado por los gobiernos de España y Euskadi. Según lo acordado entonces por los Ejecutivos de Urkullu y Rajoy, el estudio informativo del plan de Abando iba a estar finalizado antes de que acabara el año, y el resto de trámites burocráticos en 2019. Las obras arrancarían así en 2020.

La preocupación se había disparado en Lakua las últimas semanas porque a estas alturas de año el nuevo Ejecutivo central ni siquiera ha empezado la redacción del estudio informativo, proceso que requiere habitualmente unos diez meses de trabajo. Más allá del impás que supone un cambio de Gobierno, Fomento no había autorizado el inicio de la redacción del estudio informativo de Abando porque la solución pactada por PNV y PP generaba a algunos técnicos del ministerio dudas «técnicas». Tal y como ha adelantado este periódico en su edición de este miércoles, a los expertos que asesoran al Ejecutivo socialista no les cuadraban aspectos como que la nueva estación tuviera dos plantas subterráneas o que vaya a construirse pegada al cauce de la ría.

La reunión celebrada este miércoles a mediodía, en la que han participado representantes de los dos gobiernos, de la Diputación y de los Ayuntamientos de Bilbao y Basauri, estaba considerada por Lakua como un punto de inflexión. Si el proyecto para Abando no se hubiera desbloqueado, todos los plazos para poner en marcha el TAV hubieran saltado por los aires. Y no lo ha hecho, el calendario que tiene como meta 2023 se mantiene, porque, además de asumir el proyecto del anterior Ejecutivo, los nuevos gestores de Fomento se han comprometido a acelerar la redacción del estudio informativo para «recuperar el tiempo perdido». A pesar de los siete meses de retraso, la idea sigue siendo que los trámites administrativos estén finiquitados el año próximo. El único matiz que ha incorporado Madrid al plan inicial es que la nueva estación contará con unas instalaciones «de servicio ferroviario» anexas.

De este modo, el macroproyecto de Abando sigue adelante tal y como se planteó inicialmente. Tendrá dos plantas subterráneas, 13 dársenas de autobús y un parking para 550 vehículos. La idea es que la estación esté preparada para recibir trenes de alta velocidad en 2023, aunque las obras de soterramiento y urbanización de la zona seguirán al menos otro lustro: se recuperarán 90.000 metros cuadrados de terreno que actualmente ocupa la playa de vías y se construirá un inmenso bulevar que unirá el centro de Bilbao con el Casco Viejo. La operación costará unos 480 millones de euros, de los que Fomento abonará una mitad y las instituciones vascas, la otra. Las viviendas que se construirán en el nuevo espacio urbano, entre 800 y 1.400, permitirán sufragar una parte del proyecto.

Vitoria, también

Aunque la reunión mantenida esta mañana en Madrid, que han encabezado el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y el viceconsejero de Transportes, Antonio Aiz, debía centrarse exclusivamente en la solución de Bilbao, Lakua también ha querido aclarar dudas sobre la futura estación de Vitoria. La solución técnica lleva cerrada desde julio, pero Fomento ha impedido que se anuncie hasta ahora. El acuerdo alcanzado este miércoles es que el proyecto se desvele durante los próximos meses y que la redacción del estudio informativo también arranque de inmediato para tenerlo finalizado el año que viene, acompasando las labores a las de la capital vizcaína.

El Gobierno central asume así de golpe todas las reclamaciones del Ejecutivo vasco que ha venido posponiendo durante meses. Lo hace justo en el momento en el que el Gabinete de Pedro Sánchez ha iniciado los contactos con el PNV para intentar que los nacionalistas apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Cuentas que no tienen opción de salir adelante si los jeltzales se oponen. Y se iban a oponer si los proyectos del TAV para Bilbao y Vitoria no se desatascaban. Así lo han reconocido a lo largo de esta semana el presidente del Euzkadi buru batzar, Andoni Ortuzar, y el portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban. El órdago era de primer orden: no solucionar las dudas sobre la 'Y' vasca de inmediato era «una enmienda a la totalidad» a los PGE de Sánchez.