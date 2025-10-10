El gimnasio 'low cost' que anuncia dos nuevas aperturas en Bilbao

Silvia Osorio Viernes, 10 de octubre 2025, 11:49 Comenta Compartir

La cadena de gimnasios 'low cost' VivaGym continúa expandiéndose por Bizkaia. La firma, que lleva implantada en el territorio desde hace varios años, sumará dos nuevos centros en Bilbao: en la calle autonomía (número 53) y en Sarriko, en la calle Mar Meditarráneo. La promoción para apuntarse ya está disponible en su página web.

Bilbao, y en general la provincia, asisten a un boom de gimnasios. Cada vez son más los centros, de diversa índole -cross fit, entranamiento funcional, pilates, yoga...- que contribuyen a aumentar la oferta deportiva. En el caso de de VivaGym, se ofrecen clases dirigidas y grandes instalaciones en un amplio horario, orientado a todo tipo de público.

Según anuncia la firma en su web, el gimnasio de la calle Autonomía abrirá de lunes a domingo, incluidos festivos, de 8 a 21.00 horas, y el de Sarriko, los mismos días, pero en horario de 6.00 a 23.00 horas. Así, VivaGym contará con un total de 11 centros en Bizkaia: 7 en Bilbao y uno en Leioa, otro en el centro comercial Artea, otro en Bilbondo y otro en Ballonti.

