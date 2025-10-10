El gimnasio 'low cost' que anuncia dos nuevas aperturas en Bilbao
VivaGym promociona ya sus nuevos centros en la villa
Viernes, 10 de octubre 2025, 11:49
La cadena de gimnasios 'low cost' VivaGym continúa expandiéndose por Bizkaia. La firma, que lleva implantada en el territorio desde hace varios años, sumará dos nuevos centros en Bilbao: en la calle autonomía (número 53) y en Sarriko, en la calle Mar Meditarráneo. La promoción para apuntarse ya está disponible en su página web.
Bilbao, y en general la provincia, asisten a un boom de gimnasios. Cada vez son más los centros, de diversa índole -cross fit, entranamiento funcional, pilates, yoga...- que contribuyen a aumentar la oferta deportiva. En el caso de de VivaGym, se ofrecen clases dirigidas y grandes instalaciones en un amplio horario, orientado a todo tipo de público.
Según anuncia la firma en su web, el gimnasio de la calle Autonomía abrirá de lunes a domingo, incluidos festivos, de 8 a 21.00 horas, y el de Sarriko, los mismos días, pero en horario de 6.00 a 23.00 horas. Así, VivaGym contará con un total de 11 centros en Bizkaia: 7 en Bilbao y uno en Leioa, otro en el centro comercial Artea, otro en Bilbondo y otro en Ballonti.