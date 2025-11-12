El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bilbobus mantuvo el año pasado 78 jornadas de huelga. Yvonne Iturgaiz

La gestión pública de Bilbobus sería más cara, pero tendría mayor control municipal

El Ayuntamiento presenta las conclusiones del estudio que determinará si el servicio pasa o no a manos públicas

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

La gestión pública de Bilbobus sería «un 3% más cara», pero tendría un mayor control municipal. Es una de las principales conclusiones que se extraen ... del estudio encargado por el Ayuntamiento a la consultora Ingartek para el análisis de los distintos modos de gestión del servicio de transporte público urbano de la capital, presentado este miércoles en una comparecencia a petición de la concejala de Sostenibilidad y Movilidad Urbana, Nora Abete.

