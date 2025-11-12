La gestión pública de Bilbobus sería más cara, pero tendría mayor control municipal

La gestión pública de Bilbobus sería «un 3% más cara», pero tendría un mayor control municipal. Es una de las principales conclusiones que se extraen ... del estudio encargado por el Ayuntamiento a la consultora Ingartek para el análisis de los distintos modos de gestión del servicio de transporte público urbano de la capital, presentado este miércoles en una comparecencia a petición de la concejala de Sostenibilidad y Movilidad Urbana, Nora Abete.

El documento desgrana los 'pros' y los 'contras' de que Bilbobus pase a ser gestionado por el Consistorio, después de que el pasado año los trabajadores de la flota convocaran 78 jornadas de huelga para protestar por sus condiciones laborales. El fin del parón se ratificó en el mes de junio, una vez que los operarios aceptaron el preacuerdo alcanzado con la empresa adjudicataria (Biobide, propiedad de Alsa, Transitia y Avanza) tras una docena de reuniones con la patronal. El conflicto laboral llevó al Ayuntamiento a rescindir el contrato que en principio tenía hasta 2029 con la adjudicataria y a aceptar una moción de EH Bildu que pedía estudiar la posibilidad de que la gestión del servicio pasara a manos públicas en vez de que se recurriera a un contrato de servicios como hasta la fecha. Son los resultados de dicho documento los que han sido presentados este miércoles.

De primeras, el estudio se decanta más por la gestión indirecta del servicio. Sergio Barreña, sociólogo de Ingartek, ha destacado durante la presentación del informe que «los dos marcos sobre los que hay que plantear el análisis son el económico y el jurídico». Y teniendo en cuenta el primer factor, la gestión indirecta «sería más barata». Pero no solo eso. El profesional ha detallado que manteniendo la gestión de Bilbobus como hasta ahora, se garantizaría «la transferencia de los riesgos inherentes a la explotación del servicio» y una «mayor facilidad de acceso e implantación e innovación». «La gestión directa incrementaría la complejidad de la gestión presupuestaria, al pasar a engrosar las cuentas anual del servicio. Tenemos que tener claro que el 73% del presupuesto de Bilbobus se va a pagar a sus conductores», ha asegurado.

Que Bilbobus sea de gestión municipal produciría también «un aumento de la ratio de deuda necesario para finalizar las inversiones requeridas». De hecho, Barreño reconoció que los volúmenes de compra de las empresas privadas harán que las operaciones «sean más ventajosas» que por parte de las administraciones. Ahora bien, este modelo proporcionaría «un mayor grado de control municipal sobre el servicio y una acción directa de las potestades y competencias públicas».

Decisión política

¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? «Se tomará una decisión política en base al estudio y veremos qué ocurre con el próximo contrato», ha explicado Abete. Cuándo aún no está claro. El Ayuntamiento mantiene en estos momentos un contrato transitorio también con Biobide, pero aún debe sacar a licitación los pliegos para los próximos años.

Tras las explicaciones, Karlos Renedo, de EH Bildu, ha defendido que «la huelga nos demostró que cuando todo va bien, las empresas privadas responden y cuando hay perdidas, las perdidas las asumimos todos». La formación, que defiende la gestión pública del servicio, ha asegurado que «lo importante es ver desde dónde tenemos un mayor control». Por su lado, Ana Viñals, de Elkarrekin BIlbao, ha calificado las conclusiones de «subjetivas y poco coherentes». «No están refrendadas», ha criticado.