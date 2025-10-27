Gernika bulle con su fiesta del agro: «Siempre que venimos compensa. Hemos traído todo lo que cabía en la furgoneta»

Gernika amaneció este lunes con el aire húmedo y la luz dorada del otoño iluminando más de 285 puestos con lo mejor del agro, pero ... también aperos y maquinaria para baserritarras. Desde antes de las nueve, miles de personas abarrotaban ya el centro de la localidad con motivo del Último Lunes de Gernika. Una jornada frenética para los agricultores y artesanos, llegados de todos los puntos de Euskadi, y una cita rentable porque siempre se cierran buenas ventas y se dan a conocer entre potenciales clientes. Las calles se han llenado de tractores y estands con quesos, miel, sidra, alubias moradas, pimientos rojos, berzas rizadas y hasta puerro de un metro y calabazas gigantes de un naranja brillante.

«Con un puerro te da para comer tres días», comentaba una señora. «Menos fotos y más comprar», lanzaba, entre risas, uno de los comerciantes. La cita más emblemática de la villa mezcla tradición y fiesta. Se calcula que cada año la visitan unas 100.000 personas, por lo que la Cruz Roja y la Policía Municipal organizan un dispositivo preventivo de seguridad.

Los baserritarras han contenido los precios esta edición. Las hortalizas son las reinas indiscutibles. Las alubias de Gernika, pequeñas y brillantes, siguen siendo el símbolo por excelencia. Las había por entre 20 y 22 euros el kilo. También los pimientos de Gernika se han vendido como rosquillas. A su lado, las berzas lucían hojas verdes como abanicos, las lechugas brillaban como joyas y los ajos morados colgaban en trenzas. En los puestos también destacaban calabacines enormes, cebollas dulces, tomates de piel fina por hasta 5,5 euros el kilo y zanahorias dispuestas con mimo. Sin olvidar una retahíla de sabrosos quesos, pasteles y panes.

En una cita que este año también ha servido de escaparate a la proteata contras el Guggenheim de Urdaibai, con varios puestos con banderas contra el proyecto, son inevitables las glomerciones. Por momentos ha sido complidado acercarse a los puestos y muchos han optado por madrugar parta poder hacer la compra con más comodidad. Edurne Asensio, de La Barranca, colocaba sus alubias pochas, vainas y tomates de invernadero. «Traigo la furgoneta llena, igual que a cualquier otra feria. Este año ha sido mejor que el pasado, por el tiempo y así. La gente se anima más cuando hace bueno», explicaba satisfecha. Aunque todavía no sabía cuál sería el producto estrella del día, la vaina apuntaba alto. «Hasta mediados de mes seguiré teniendo tomate, pero la vaina es lo que más estoy vendiendo ahora». Su agenda está repleta: «Después de aquí voy a la feria de Zamudio, luego a Leioa, Santo Tomás, estoy en todas las ferias. Y también tengo mi mercado semanal en Sodupe».

Mejor verano que el pasado

A unos puestos de distancia, Ainara Bager, de la empresa Txaramela, atendía a una clientela ya habitual. «Llevamos años viniendo y hoy lo que más se vende son los pimientos choriceros, los puerros y las cayenas secas. Yo creo que la gente ya piensa en las comidas de Navidad», contaba entre risas. El madrugón, asegura, compensa. «La gente ya sabe dónde estamos y viene a buscarnos. Cada vez hay más clientela fija».

El balance del año ha sido positivo, pero no con matices. «Este verano ha ido mejor que el pasado. Ha llovido lo justo y hemos tenido mejor cosecha. Pero no se le da la importancia que tiene a la alimentación, a todo el trabajo que hay detrás», reflexionaba. «Al final, los pocos que estamos somos la resistencia, pero trabajamos en un sector que siempre va hacer falta».

Entre quienes representan el relevo generacional está Arriet, de Orozko, integrante del equipo de Quesería Lesuri. «Hacemos queso fresco, el típico del Gorbea en versión semicurada y curada, además de queso azul y cremas de queso», explicaba con orgullo. «El proyecto lo montó Eneko hace nueve años y yo me he ido incorporando. Estoy en la universidad, pero me encanta este mundo. Desde siempre me ha apasionado el queso», contaba con entusiasmo Arriet. Sus ovejas pastan en los montes pero también se guardan en pabellón. «No hemos tenido problemas con los lobos, pero sí conocemos gente que los ha sufrido», admitía. Y mientras despachaba una pieza de su queso favorito, añadía: «Gernika es una feria potente. Siempre venimos, compensa. Hoy hemos traído todo lo que cabía en la furgoneta».

Entre los puestos de fruta, Maribel, de Frutas Eguskiza (Gatika), tampoco paraba de atender. «Hoy traigo manzanas, algo de pera y alguna vaina que me quedaba. Se está vendiendo bien, la verdad», contaba mientras regalaba participaciones del sorteo de una cesta de productos locales. Lleva años dedicándose al cultivo y la venta directa. «Yo saco mi cosecha. Estoy los sábados en el mercado de Portugalete y los lunes en Gernika«, relataba. El futuro del sector, sin embargo, le preocupa. «Somos gente muy mayor los que estamos en los mercados, sobre todo con producto de huerta. Falta gente joven», lamentaba. Aun así, anima a quien quiera intentarlo: «Si haces venta directa, ves el fruto de tu trabajo. No le haces rico al intermediario. Es duro, pero merece la pena».

Entre el barrullo de los compradores y el aroma a talo, Gernika ha colgado el cartel de completo a eso del mediodía, cuando a los más madrugadores se han sumado todos aquellos que han llegado a disfrutar de un día de fiesta, de encuentro, ya que por la tarde podrán disfrutar de varias actividades y las txosnas, ya a rebosar, tienen aún todo el día por delante. La feria hunde sus raíces en 1366, cuando la carta puebla otorgó a Gernika el privilegio de celebrar mercado los lunes. Con el paso de los siglos, el Último Lunes se convirtió en el gran escaparate del campo vizcaíno: el cierre simbólico de la temporada agrícola y una cita imprescindible para productores y visitantes de toda Euskadi. La modernidad también tiene hoy su espacio en la feria: hay códigos QR y un frontón virtual que permitía jugar a cesta punta en realidad aumentada atrajo la atención de los más jóvenes. Sin embargo, el alma del evento sigue siendo el contacto directo con los baserritarras y entre los propios vecinos de Gernika.