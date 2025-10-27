El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mujer fotografía el género de gran tamaño de uno de los puestos. Maika Salguero

Gernika bulle con su fiesta del agro: «Siempre que venimos compensa. Hemos traído todo lo que cabía en la furgoneta»

Miles de personas toman la villa foral desde primera hora para disfrutar de un mercado en el que se ha hecho visible, en varios puestos, la oposición al Guggenheim de Urdaibai y la preocupación por el futuro del sector primario

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:24

Comenta

Gernika amaneció este lunes con el aire húmedo y la luz dorada del otoño iluminando más de 285 puestos con lo mejor del agro, pero ... también aperos y maquinaria para baserritarras. Desde antes de las nueve, miles de personas abarrotaban ya el centro de la localidad con motivo del Último Lunes de Gernika. Una jornada frenética para los agricultores y artesanos, llegados de todos los puntos de Euskadi, y una cita rentable porque siempre se cierran buenas ventas y se dan a conocer entre potenciales clientes. Las calles se han llenado de tractores y estands con quesos, miel, sidra, alubias moradas, pimientos rojos, berzas rizadas y hasta puerro de un metro y calabazas gigantes de un naranja brillante.

