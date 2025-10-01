«Hay mucha gente que se siente sola y necesita compañía»

Pedro Canive Gutiérrez se jubiló hace siete años. Lo primero que hizo fue disfrutar de un año sabático, pero después sintió la necesidad de hacer ... algo más durante su tiempo libre, de ayudar a los demás y dedicar algunas horas del día a acompañar a las personas que más lo necesitan. Fue en ese momento cuando empezó a recorrer varias asociaciones de jubilados. Ahora es presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Amigos & Deisa. «Mi objetivo es ayudar a la gente del barrio, es algo que me llena. Muchas personas se sienten solas y lo que necesitan es compañía, estar con otra gente», relata.

En su centro llevan a cabo ejercicios de memoria y actividades físicas con el objetivo de pasar un rato agradable y acompañar a personas de la tercera edad. «Los mayores pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos… No hay que dejarles a un lado. La palabra 'mayor' a veces implica soledad, pero no se tienen que sentir apartados», explica. El Ayuntamiento de Bilbao ha reconocido este miércoles, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el 1 de octubre, la labor de once ciudadanos que durante los últimos años han colaborado en diferentes asociaciones de los barrios de Bilbao.

Ascensión Astiz Díaz, de 82 años, ha sido otra de las homenajeadas. En su caso ha recibido una mención especial por sus 30 años de apoyo a la tesorería de la Asociación Sagrada Familia de Uribarri. Le ha acompañado su «mano derecha», Carmen Río, de 90 años. «¡Qué bien ha gestionado el dinero siempre!», le felicitaba su amiga cuando ha recibido el premio. «En la asociación éramos todas mujeres, solo había un hombre. Cada semana hemos tenido una charla de diferentes profesionales: enfermeros, médicos, policías... Nos juntábamos con los más mayores del barrio y hablábamos de nuestras cosas. Con estas actividades pasamos un buen rato y tenemos la mente ocupada. ¡Nosotras nos hemos conocido allí!», cuentan.

Ascensión y Carmen inciden en la importancia de mantenerse activas y de estar en contacto con otras personas mayores. «Tenemos que rodearnos de gente que está en nuestra misma situación, aunque luego siempre tenemos los mismos temas de conversación: que si me duele la rodilla, la cadera... ja, ja, ja», bromean.

Una experiencia «gratificante»

Los premiados destacan que formar parte de este tipo de iniciativas es «gratificante». Más allá de ayudar a los demás y disfrutar del tiempo en libre en compañía, es una oportunidad de «abrirse al mundo y seguir aprendiendo». «Cuando estamos activos estamos más al día de todo, sabemos lo que pasa en el mundo. Siempre les digo a mis amigas que hay que hacer cosas, que no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy», asegura Asunción Fernández González, vecina de Ávila de 82 años que lleva toda la vida en Bilbao y que también ha sido homenajeada este miércoles. Ella ha sido la encargada de coordinar actividades como yoga, baile y excursiones en la asociación de jubilados y pensionistas de Zurbaranbarri. «Creo que Bilbao está muy bien, ha mejorado muchísimo desde que estoy aquí y hay muchas actividades para hacer. Los mayores nos tenemos que mantener activos tanto física como mentalmente».

En el acto, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, acompañado del Concejal de Acción Social, Juan Ibarretxe, ha felicitado a las personas homenajeadas y ha resaltado la trayectoria y el trabajo que han llevado a cabo desde las asociaciones de mayores. «Quiero agradecer y destacar el valor esa gran aportación a la ciudad y a los barrios, que hacéis en el día a día desde todas las asociaciones… vuestra capacidad de generar comunidad, de promover la participación y el ocio y combatir la soledad no deseada entre las personas mayores».

Ampliar Los homenajeados, con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. M. de Maintenant

Otras personas homenajeadas

Celedonio Martín González Presidente saliente de la Asociación para la Cultura y el Ocio de la Tercera Edad 'Acote'.

Fernando Renovales Ahedo Presidente actual de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Etxe Zuri – Indautxu.

Juan Antonio Palazuelos Cardaño Presidente saliente de la Asociación de Jubilados Nabalur – Hogar Navarro.

María Dolores Bilbao Valle Presidenta saliente de la Asociación Nagusilan - Voluntariado Social de Mayores.

José Antonio Salazar Murga Expresidente de la Asociación de Jubilados Bego-Oña (fallecido recientemente).

También ha habido menciones especiales para dos presidentes fallecidos este año; Luis Campo San Millán, presidente de honor de la Asociación de pensionistas de Iralabarri – Torre Urizar 'Apuritzar'; y Marcelino Rodríguez Antón, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Zurbaran.