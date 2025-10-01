El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Asunción Fernández González, Pedro Canive Gutiérrez y Ascensión Astiz Díaz han sido tres de los homenajeados. M. de Maintenant

«Hay mucha gente que se siente sola y necesita compañía»

El Ayuntamiento de Bilbao reconoce la labor de once personas que durante los últimos años han colaborado en asociaciones de jubilados de la ciudad

María de Maintenant

María de Maintenant

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:42

Pedro Canive Gutiérrez se jubiló hace siete años. Lo primero que hizo fue disfrutar de un año sabático, pero después sintió la necesidad de hacer ... algo más durante su tiempo libre, de ayudar a los demás y dedicar algunas horas del día a acompañar a las personas que más lo necesitan. Fue en ese momento cuando empezó a recorrer varias asociaciones de jubilados. Ahora es presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Amigos & Deisa. «Mi objetivo es ayudar a la gente del barrio, es algo que me llena. Muchas personas se sienten solas y lo que necesitan es compañía, estar con otra gente», relata.

