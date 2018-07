Gente que sale

Llega el Eustat con noticias frescas sobre el gasto de las familias en Euskadi y la primera conclusión es alarmante: en 2017 nos pulimos mucho menos dinero en narcóticos que en 2016. Intento recordar qué hice el año pasado y lo consigo. Como el resto de los vascos, no tomé en 2017 los narcóticos suficientes. En esta clase de estudios, los narcóticos se incluyen en un apartado junto al tabaco y las bebidas alcohólicas. El consumo de esas tres cosas ha bajado en el país un 13,6%. Caso resuelto: los vascos están dejando de fumar. Lo digo porque conozco a los vascos. Y tampoco están dejando de beber.

Otra cosa es que el Eustat distinga entre el gasto que se hace para aprovisionar de cerveza la nevera y el que se hace cuando se sale a la calle para tomar una cerveza. La segunda cerveza entra dentro del apartado de «hoteles, cafés y restaurantes». Y ese apartado sube. Un 2,8%, hasta suponer el 11,5% del gasto que hacen las familias cada mes. Empleamos en rondas, cenas, alubiadas y vermús casi el triple de lo que empleamos en comprar ropa y calzado. El doble de lo que dedicamos a espectáculos y cultura.

Puede resultar llamativo, pero no es tan raro. En realidad, y teniéndole un respeto enorme al hecho diferencial, es algo que sucede en todo el Estado estatal. Si se miran los porcentajes de gasto familiar de los países europeos, se concluye que los españoles están cogiendo mesa y pidiendo las bebidas y algo para picar. Los irlandeses y los griegos tampoco andan mal en este aspecto, pero en el resto de Europa la alegría a la hora de llamar al camarero es mucho más discreta. Influye sin duda el temperamento nacional, pero también cosas menos pintorescas como los servicios públicos. El Eustat indica que las familias vascas destinan a cafés, restaurantes y hoteles una cantidad casi idéntica a la suma de lo que emplean en salud, enseñanza y transporte. No es nada habitual. En realidad, es bastante extraordinario. Piensen, no sé, que el billete sencillo del metro de Londres cuesta 5 libras.

Aunque lo realmente extraordinario va a ser, por supuesto, la inminente rueda de prensa de la Asociación Profesional de los Narcóticos. La veo venir. Esa gente, con los ojos rojos pero muy seria, anunciando que la situación para el sector es gravísima y exigiendo la implicación inmediata de las instituciones.