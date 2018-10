La gastronomía será uno de los pilares del centro de emprendimiento de Bizkaia La elección de Bilbao como sede de los '50 Best Restaurants' fue un éxito. / Ignacio Pérez «Cada euro invertido en las startups genera otros veinte», defiende Imanol Pradales ante las Juntas Generales JESÚS J. HERNÁNDEZ Martes, 2 octubre 2018, 01:18

«Nación culinaria» y «hub gastronómico». Esas son dos de las expresiones utilizadas por la prensa extranjera para alabar la elección de Bilbao como sede de los '50 Best Restaurants'. Los citó ayer el diputado foral Imanol Pradales en un detallado recuento del festín. «Hubo 304 periodistas venidos de 26 países. Una quincena de estadounidenses, once japoneses y diez franceses, entre otros. Se han escrito 47.000 artículos, un 57% más que en 2017 en Melbourne, que había sido la mejor edición». La conjugación no es casual. «Los propios chefs han considerado que la de Bilbao ha sido la mejor edición», celebró.

En términos económicos, una campaña de publicidad comparable «con medios como Forbes, el Mercurio o la RAI nos habría costado 108 millones de euros», valoró. El juntero popular Jesús Isasi se interesó por «cómo se calcula esa cifra» y Nuria Atienza, de Podemos, dudó de que «el impacto económico de estos actos se deje notar en la vida de los vizcaínos». Joseba Gezuraga (EH Bildu) valoró positivamente la cita, pero recordó que «este tipo de eventos se compran y se pagan». En total, unos 42 millones de personas leyeron, rebotaron y comentaron diferentes informaciones sobre este asunto en las redes sociales. Pradales reconoció que el éxito de Bilbao les ha permitido «dar pasos para que en otoño de 2019 podamos tener algún evento, con los organizadores de los '50 Best', que todavía está en fase de definición».

La marea gastronómica y el mundo 'foodie' no puede estar más de moda y Bizkaia quiere aprovechar la ola. Tendrá su espacio incluso en el nuevo centro de emprendimiento internacional, que acompañará a las oficinas forales en la antigua torre del BBVA. En los próximos meses se convocará «un concurso internacional» para que «un agente externo» dibuje las líneas maestras que serán presentadas «en enero». Pradales sólo precisó, a pregunta de Joseba Gezuraga (EH Bildu), los tres sectores principales: «automoción, energía o electricidad y gastronomía o alimentación en un sentido amplio». Esa última carta es la más novedosa de un menú habitual que en Bizkaia ha llevado, por ejemplo, a la creación del Energy Intelligence Center, que será el primer edificio del Parque Teconólogico de la Margen Izquierda. «Un área transversal» enlazada con los tres sectores principales será el 'big data', la gestión de gigantescas bases de datos. De esta forma, en los «4.000 metros cuadrados» de la futura Torre Bizkaia se habilitará un espacio para negocios vinculados a la buena mesa y se atraerán empresas e iniciativas pioneras de «un sector que genera identidad», según recalcó el mandatario foral.

Boston o Tel Aviv

Por el momento, los responsables de la Diputación se han reunido con el Ayuntamiento de Bilbao, con quien «estamos trabajando en el diseño conjuntamente» y con «empresas, universidades y cámaras de comercio, entre otros». El diputado de Promoción Económica ha visitado experiencias similares en Boston, Helsinki o Londres» y hay puentes tendidos con Tel Aviv. «Las claves para el éxito que hemos encontrado fuera tienen que ver con las tres 'c': concentración, comunidad y conectividad». Pradales también celebró «las buenas comunicaciones de la sede con la futura estación del TAV en Bilbao» y calculó que «cada euro que se invierte en las startups genera otros veinte, entre impuestos y empleo».