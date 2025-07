García Rivero volverá a ser levantada por defectos en las baldosas

Cuando el Ayuntamiento de Bilbao estaba supervisando como había quedado la calle García Rivero tras su reforma, antes de darle el ok a la obra, ... los técnicos municipales han detectado que el embaldosado, las baldosas tipo Bilbao instaladas, tenían defectos. Se rompían fácil. Y tenían un color diferente al habitual. Así que desde el gobierno local se ha decidido pedir a la empresa retirar ese embaldosado y volver a poner uno en condiciones.

Según han avanzado fuentes municipales, todo parece apuntar a que una partida de baldosas ha salido mal, y ahí se ha generado el problema. Retirar el material defectuoso y sustituirlo por uno nuevo será un trabajo que se prolongue durante unas cinco o seis semanas. Para evitar molestar a las terrazas que se van a poner ahí en el verano, la reforma se llevará a cabo en septiembre.

Este tajo en García Rivero forma parte de la segunda fase de las obras de Rodríguez Arias, y no sr descarta que haya defectos en otras partes de la actuación. Por ahora, desde el Consistorio apuntan que «hemos detectado un defecto en la calidad y en el tono del material suministrado para el embaldosado», en concreto, en las «baldosas del tipo «Bilbao»». Por eso, «desde el Ayuntamiento no vamos a dar por bueno un acabado que no cumpla con los estándares exigidos, por lo que hemos pedido levantar la totalidad de las baldosas y que se vuelva a pavimentar esta calle», es decir, García Rivero.

«Para no interferir en la actividad de los locales hosteleros, que tienen autorizada la instalación de terrazas durante el mes de agosto, hemos decidido posponer esos trabajos», de modo que «arrancarán los primeros días de septiembre y estimamos que se prolonguen durante cinco o seis semanas». Desde el área de Obras apuntan que «somos conscientes de las molestias que esto puede suponer y pedimos disculpas de antemano a la ciudadanía por ello. Pero debe quedar claro que nuestro compromiso es firme: actuar con responsabilidad, garantizando unos acabados a la altura de Bilbao en las obras públicas que impulsamos desde el Ayuntamiento».