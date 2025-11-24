El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Leixuri Arrizabalaga, Ibone Bengoetxea, Ana Otadui, Bakartxo Tejeria, Imanol Pradales, Elixabete Etxanobe, Juan Mari Aburto, Miren Arzalluz y Andoni Iturbe.

Jordi Alemany
La Mirilla

Gala de agradecimientos

El Museo Guggenheim de Bilbao celebra la cena anual y brinda con sus colaboradores el compromiso con el arte

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:11

El Museo Guggenheim Bilbao celebró su Cena Anual como muestra de agradecimiento a las personas, empresas y entidades que, desde su inauguración el 18 de ... octubre de 1997, hacen posible su actividad mediante su respaldo continuo. La velada, diseñada para reconocer este compromiso sostenido a lo largo de los años, reunió a más de 400 asistentes en un ambiente distendido y festivo. La cena fue ofrecida por IXO Grupo con el cocinero Josean Alija a la cabeza y contó con la colaboración de Bodegas Campillo, Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal y Laurent-Perrier.

