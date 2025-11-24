Gala de agradecimientos

Tomás Ondarra Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:11 Comenta Compartir

El Museo Guggenheim Bilbao celebró su Cena Anual como muestra de agradecimiento a las personas, empresas y entidades que, desde su inauguración el 18 de ... octubre de 1997, hacen posible su actividad mediante su respaldo continuo. La velada, diseñada para reconocer este compromiso sostenido a lo largo de los años, reunió a más de 400 asistentes en un ambiente distendido y festivo. La cena fue ofrecida por IXO Grupo con el cocinero Josean Alija a la cabeza y contó con la colaboración de Bodegas Campillo, Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal y Laurent-Perrier.

A la gala acudieron Miren Arzalluz, directora general del Museo Guggenheim Bilbao; el Lehendakari y Presidente del Patronato del Museo Imanol Pradales; Ibone Bengoetxea, Vice lehendakari Consejera de Cultura y Política Lingüística; Bakartxo Tejería, Presidenta del Parlamento Vasco; Juan Mari Aburto, Alcalde de Bilbao; Elixabete Etxanobe, Diputada General de Bizkaia; Ana Otadui, Presidenta de las juntas Generales de Bizkaia; Leixuri Arrizabalaga, Diputada Foral del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte y Andoni Iturbe, Viceconsejero de Cultura. También se encontraban Juan Ignacio Vidarte, Enrique de Ybarra, presidente de EL CORREO; la artista Paula Varona; Iñigo Barrenechea, director general de EL CORREO; Fernando Arriola, Iñaki Arechabaleta, Yenofa Arteche, María Goti, Juan José Etxeberria, José Manuel Mendoza, Laura Eguiluz, Maripi Alza, Julio Alegría, María Loizaga, Leire Pradera, Marisa Cal, Chus Navarro, Roberto Alonso, Montse González Cobreros, Julia Diéguez, Julio Aristín, Almudena Blanco, Asís Canales, Mónica Gortazar, Begoña Ciprián, Patricia Aldamiz, Alberto Uriarte, Mónica Zuazaga, Alain Sánchez, Jesús Mari Lazkano, Dario Urzay, Ignacio Goitia, Emiliano López Atxurra, Josune Begiristain, Juan María Nin Génova, José María y Macarena Bergareche, Andoni Aldekoa, Susana Palomino, Marta Alonso, Enrique Pascual, Jon Ander de las Fuentes, María Ortiz de Latierro, Meini Spenger, Josefina de la Fuente, Magdalena Múgica, Luis María Guevara, Josu y Borja Cortázar, Jon y Begoña Ortuzar, María Tomasa Núñez, Ricardo Devis, Álvaro y Javier Díaz de Lezana, Fernando y Carlos Gómez Menchaca, Susana Martínez, Mikel Barandiarán, Luis Rodríguez Llopis, Juan Ignacio Zudaire, Manu Agirre, Joana Atxotegi, Javier de Juana, Frida Bolinaga, Javier Martínez, Jorge Canivell, Juan Carlos Otaduy, Nuria Ayuso, Pablo Estefanía, Verónica López, Moises Omeñaca, Serenny Matamoros, Carmen González y Josune Carranza.

