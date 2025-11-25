Los futuros robados por la violencia machista

Alba Cárcamo Martes, 25 de noviembre 2025, 00:43 | Actualizado 01:37h. Comenta Compartir

Entre Dolores y Ainhoa había una distancia de casi siete décadas de vida. La primera tenía 86 años y la segunda, 19. También las separaban casi novecientos kilómetros. La octogenaria residía en Pola de Laviana, Asturias, mientras que la más joven estaba afincada en Librilla, Murcia. Pero, a pesar de las diferencias, las une una lacra que no entiende de edad, región, formación o nivel socioeconómico: la violencia machista. Ambas han sido asesinadas este año por sus parejas, como otras 36 mujeres a las que aquellos que decían quererlas les han arrebatado la vida; casi una a la semana.

Recordarlas este 25-N, Día Internacional para a Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es necesario, toda vez que quienes niegan la violencia de género, y los que lo expresan sin seconderse, son más que antes, pese a que son ya 1.333 las víctimas registradas desde 2023. El número de este año, 38, es el más bajo desde que se contabilizan estos crímenes. En 2024 por estas fechas ya eran 42 las vidas segadas.

Pero la cifra no es lo más relevante cuando se habla de asesinatos, de futuros truncados. Como el de Maritza, cuyo hijo, al aterrizar procedente de Perú, en lugar de abrazar a su madre tuvo que identificar su cadáver; o el de Andrea, técnico de Laboratorio Clínico en el servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario de Burgos, que estaba en trámites de separación del padre de su hijo, de apenas 8 años. Como ella, otras doce mujeres estaban en fase de ruptura o ya habían terminado con la relación, pero solo siete habían dejado ya de convivir con su asesino.

Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, en casi uno de cada cuatro casos, nueve, había denuncias previas. Cuatro mujeres tenían medidas de protección que no fueron suficientes para mantenerlas con vida, para que las dejaran en paz, para que el foco se volviera hacia el agresor.

Rosalía contaba con una orden de alejamiento vigente hasta 2030. Había denunciado a su expareja hasta en 36 ocasiones, sobre todo por lesiones y por quebrantamiento de medidas. El 24 de agosto la mató a golpes.

01 Karilenia Charles, 40 años Langreo – Asturias Llevaba solo unos meses con Francisco, de 74. La discusión comenzó en el domicilio. La apuñaló en la calle. Tenía tres hijos menores de edad. 02 Catalina Guillén, 49 años Benalmádena – Málaga Había denunciado a su marido semanas antes, aunque no se acordaron medidas de protección. La asesinó delante de uno de sus hijos y provocó un incendio. 03 Doreen, 78 años Martos – Jaén Su marido llamó al 112 alertando de que la mujer se había caído por las escaleras. La autopsia confirmó que las lesiones correspondían a malos tratos. 04 Eva, 36 años Blanes – Girona Los servicios de emergencia pensaron que había muerto por sobredosis. Los forenses descubrieron golpes y una herida incisiva en las costillas. 05 Andrea Bejarano, 34 años Burgos Su marido, del que quería separarse, denunció su desaparición. Días después acabó confesando el crimen. Deja un huérfano de 8 años. 06 Joana B.J., 79 años Puigpunyent – Mallorca El marido le disparó por la espalda e intentó quitarse la vida. Dijo que era un suicidio pactado, pero los investigadores acabaron descartando esa posibilidad. 07 Josefa Fariñas, 76 años O Bolo – Orense No constaban denuncias, pero la familia de la víctima declaró que, en ocasiones, «se ponía agresivo». Una puñalada afectó a órganos vitales. 08 Diana Calderón, 48 años Las Palmas – Gran Canaria Residían en una habitación en un piso compartido. Apenas llevaban mes y medio juntos. La estranguló y trató de huir. Fue detenido en Málaga. 09 Marta, 44 años Calafell – Tarragona Un hombre paró en la autopista y se dirigió a una patrulla para informar de que llevaba el cuerpo de su pareja en el maletero. Había denuncias previas. 10 Rocío, 54 años Cartaya – Huelva Un exnovio la encontró muerta en su casa. Las sospechas se dirigieron a otro varón con el que había tenido una relación. Le localizaron ahorcado días después. 11 Miriam Oliveira, 35 años Haro – La Rioja «No salía mucho porque él se enfadaba». Es lo que contó tras el crimen la hermana de la víctima, que residía con ellos. Llevaban al menos diez años juntos. 12 María Varela, 38 años Aldeanueva del Camino – Cáceres «Sufría maltrato psicológico» y su familia quería que se separara de quien era su pareja desde la escuela. La mató cuando su hijo salió de casa para ir al instituto. 13 Pilar Amaya, 50 años Marbella – Málaga Su pareja la mató a golpes en un descampado próximo al aparcamiento en el que pernoctaban en un coche y en el que se ganaban un dinero como ‘gorrillas’. 14 Maritza Helen Flores, 49 años A Coruña El crimen se produjo en el transcurso de una discusión. Estaba registrada en VioGén, aunque la denuncia no la puso ella, sino que se tramitó de oficio. 15 Zunilda Hoyos, 43 años Fuengirola – Málaga Iba a divorciarse «por sus comportamientos agresivos» en un mes, después de que su marido se recuperara de una operación que tenía programada. 16 Marisa, 61 años Getafe – Madrid «¡La voy a matar!». Los vecinos oyeron esos gritos y alertaron a la Policía. Cuando los agentes llegaron al domicilio tuvieron que reducirle. 17 Alejandra Villegas, 42 años Algamesí – Valencia Sus allegados, impotentes, llevaban tiempo insistiendo en que se separara. La asesinó junto al hijo de ambos, un niño de apenas 2 años. 18 Susana Sierra, 49 años Gijón – Asturias Casi dos meses desaparecida. ‘El Vasco’ niega que fueran pareja. El cadáver apareció en un cubo en su casa. Otra mujer le denunció un año antes. 19 María del Carmen, 57 años Las Palmas – Gran Canarias La hija de la víctima acudió a su domicilio porque no se había presentado en el trabajo. Encontró su cuerpo y el de su pareja, con antecedentes por violencia machista. 20 Ramy Virginia Taccarelli, 41 años Guadalajara Se dirigían a terapia de pareja cuando desapareció. Había enviado a su hijo su ubicación en tiempo real porque tenía miedo. La encontraron una semana después. 21 Josefina, 62 años Almería «No podemos creerlo». Es lo que decían en el entorno de Josefina y de su marido, que tras acuchillarla intentó suicidarse. La encontró su madre. 22 Dolores F, 86 años Pola de Laviana – Asturias La atacó en la cabeza con un martillo mientras dormía y le provocó cortes con un cuchillo. Después, llamó a la cuidadora que les ayudaba. 23 Mercedes Bezunartea, 78 años Zizur Mayor – Navarra Tenía párkinson y su marido alzheimer. La mató de un golpe y llamó al 112 con un discurso incoherente informando de que su mujer había fallecido. 24 Ilham, 34 años Don Benito – Badajoz Inactiva en VioGén desde 2021. Hasta entonces, había denunciado a su pareja en más de una ocasión, pero retiró las demandas. Deja cuatro huérfanos. 25 Rosalía, 54 años Motril – Granada Contaba con una orden de alejamiento en vigor hasta 2030, pero su expareja, a quien había denunciado en más de 30 ocasiones, fue a su casa y la mató. 26 Mercedes Raposo, 47 años Sevilla Con antecedentes de altercados y conflictivo. Así describían los vecinos al asesino, con el que mantenía una relación desde hacía cuatro años. 27 Ginesa, 64 años Cartagena, Murcia La mató con unas tijeras. Recién jubilado y en tratamiento psiquiátrico, salió a la calle gritando que había una mujer muerta en su casa. Había asesinado a su pareja. 28 Jacqueline, 28 años Sevilla Tuvieron una fuerte discusión en torno a las tres de la madrugada. Intentó huir, pero la persiguió por la calle y la degolló. Estaba en VioGén. 29 Eva, 83 años Marbella – Málaga Un sobrino de la víctima encontró el cuerpo y alertó a las autoridades. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca. Su pareja, de 84 años, fue detenido. 30 Verónica González, 46 años La Codosera – Badajoz La atropelló su pareja tras una fuerte discusión con varias personas, entre ellas los hermanos de la víctima. El propio agresor alertó a los servicios de emergencia. 31 Yoana A.U, 53 años Zarautz – Gipuzkoa La Ertzaintza recibió un aviso de que un cuerpo en una vivienda. La autopsia confirmó que había muerto por asfixia. Mantenía una relación «esporádica» con el detenido. 32 Marta, 21 años Madrid Catalogada en VioGén con riesgo bajo, su expareja, tras quebrantar al menos cuatro veces la orden de alejamiento, la mató en presencia de la hija de ambos, de 2 años. 33 Ainhoa, 19 años Librilla – Murcia Según su entorno, tenía una relación «tóxica» con Quique, de 27 años. La asfixió e intentó suicidarse, pero se arrepintió y acudió a un centro de salud. 34 Zahra, 47 años Moguer – Huelva Sufría amenazas tras dejarle. No hubo denuncia, pero la hija de la víctima ya había advertido a la Guardia Civil del riesgo que corría su madre. 35 Cristina, 37 años Alicante Según la investigación, su pareja y otro varón la mataron porque querían los 250.000 euros que había heredado recientemente, tras fallecer su madre. 36 Eugenia, 49 años Zaragoza Asesinada a cuchilladas por su pareja, de 62 años, en la vivienda que compartían. Su marido ingirió amoníaco tras atacarla, aunque sobrevivió. 37 Nombre desconocido, 38 años Barcelona Su pareja le propinó una fuerte paliza el 18 de octubre y murió en el hospital el 13 de noviembre. Existían denuncias previas y deja tres niñas. 38 María del Pilar Écija, 60 años Alpedrete – Madrid Su marido la mató de 50 cuchilladas y se suicidó. Los hijos defienden que «el sistema abandonó» a su padre, que según los vecinos tenía problemas de salud mental.

