El alcalde, a los alumnos más brillantes de Bilbao: «Sois el futuro de la villa» Foto de familia de los premiados. / E. C. La Corporación entrega las becas Viuda de Epalza a los diez mejores estudiantes. Si mantienen una media de notable, el Ayuntamiento les pagará 415 euros por curso de secundaria y 915 por cada año de la carrera que elijan EVA MOLANO Lunes, 29 octubre 2018, 14:39

Ser un buen estudiante tiene premio en Bilbao. El alcalde, Juan Mari Aburto, junto al concejal de Educación, Koldo Narbaiza, y el de Acción Social, Iñigo Pombo, han otorgado esta mañana en el Salón Árabe del Ayuntamiento, el reservado para recibir a las personalidades y líderes institucionales, las diez becas Viuda de Epalza destinadas a los mejores alumnos de secundaria de la ciudad y que se otorgan desde hace más de un siglo. Al acto también han asistido concejales del PSE, de la oposición, padres y profesores. «Habéis sido los mejores, sois el futuro. Seguid así», les ha animado Narbaiza. El alcalde ha felicitado a los ganadores por su esfuerzo. «Ojalá algún día estéis aquí, en mi lugar. Porque necesitamos gente brillante en la política, en la docencia, en investigación, en medicina...», les ha explicado. «Mis hijos siempre me decían:'Aita, solo te preocupan las notas'. Y yo les respondía que no, que lo que me preocupaba era lo que pasaba antes de las notas, que son la consecuencia de lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer», ha expuesto Aburto.

«Es un orgullo premiar vuestra excelencia, sobre todo por vuestra juventud. Sois el futuro de Bilbao. Sois nuestra esperanza, y la brillantez hay que premiarla. Es talento y esfuerzo diario; de ahí viene el éxito. No desaprovechéis esta oportunidad. Aprovechad el tiempo y la vida», ha manifestado. Los jóvenes que han ganado las becas han pasado por una dura selección. Primero, han terminado tercero de la ESO con una media de 8,5, algo complicado si se flaquea en una sola asignatura y que es el primer paso para optar a la beca.

Después, se han enfrentado a diferentes exámenes a los que les convocó el Ayuntamiento a lo largo de dos días. Tuvieron que realizar cinco ejercicios (Lengua castellana y Literatura, Euskera, Lengua Extranjera, Matemáticas y Geografía e Historia). Los diez premiados, seis chicas y cuatro chicos, son los mejores de entre los 219 que se presentaron de 38 centros. Se llaman Nahia Carmona , Iker Somozas, Mikel Magariños, Mikel Iriarte , Lydia Angulo, Itxaso Hernández, Uxue Esparta , Leire Hervella, Lili Adela Aldekoetxea e Iñaki Edorta Ruiz de Gordejuela. Todos tienen entre 15 y 16 años ahora mismo.

Los aspirantes crecen

El premio es suculento. Según el acuerdo aprobado en septiembre por la Junta de Gobierno, recibirán 415 euros por curso de Bachiller o ciclos formativos y después, otros 905 por año de la carrera que elijan. Los suficiente para pagar la matrícula si apuestan por una facultad pública. Eso sí, para mantener la beca, deberán acreditar cada año una media del al menos un 7. Otra particularidad es que no cuentan los ingresos de los padres, tan solo la excelencia del alumno, para optar a este premio. Este año, los beneficiarios estudian en los centros Nuestra Señora de Begoña, Artxandape, San Inazio, Solokoetxe, Berrio-Otxoa y Kirikiño. De Begoñazpi proceden otros dos de los premiados, y también del Pureza de María.

Las becas son cada vez más conocidas. El número de aspirantes ha crecido en los últimos años, pasando de 90 estudiantes en el 2007 hasta los 219 de ahora. Las becas, eso sí, tienen mucha historia. Casilda de Iturrizar, también conocida como Viuda de Epalza, nació en Bilbao en 1818 y fue una gran benefactora hasta su muerte. Creó un fondo para que ampliasen sus estudios los mejores alumnos de las escuelas públicas. Tras su fallecimiento, en 1900, se solicitó al Ayuntamiento que acordase la consignación anual de 500 pesetas para cuatro premios a los más aventajados alumnos de las escuelas públicas. Fue el germen de la beca que cada año otorga ahora el Consistorio.

No hay que conformarse con un 8

Nahia Carmona, de 16 años, es una de las estudiantes «afortunadas». «Nos dijeron que con más de un 8,5 de media podías optar a ganar esta beca. Decidí presentarme y tuvimos que hacer 5 exámenes generales en dos días. Ahora estoy haciendo bachiller biosanitario, pero no sé todavía lo que quiero estudiar. Me decanto más por las ciencias, eso sí. Espero que este año nos orienten algo», ha apuntado. Leire Hervella, de 15 años, quiere estudiar medicina de investigación en neurología. «Quiero poder ayudar y encontrar la cura a las cosas«, expuso. «Estoy muy contenta por las beca», ha reconocido.

Iker Somozas, mientras, ha explicado que «obtener la media de 8,5 no ha sido difícil: «Los exámenes en el Ayuntamiento sí fueron mas complicados. Repasé lo que habíamos dado ya, aunque tampoco estudié. Ahora estoy haciendo bachiller científico y tecnológico y haré ingeniería informática o industrial, ya que siempre me han gustado mucho los ordenadores y ahora me llama la atención cómo se construyen las cosas». Iñaki Edorta Ruiz de Gordejuela apunta que «hay que trabajar un poco cada día y no conformarse con un 8». Después del bachiller tecnológico, le gustaría hacer doble grado de derecho y ADE en Deusto. «El derecho es algo que está en cada día. El dinero no lo es todo pero mueve el mundo. Y me gustaría quedarme en Bilbao, todos queremos la tierra donde hemos nacido», ha apuntado.